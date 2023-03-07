Что ждать в будущем в боях за Бахмут: чья армия получит преимущество

В Госдепе США прогнозируют ожесточенные бои на юге и востоке Украины еще некоторое время, отмечая, что РФ терпит там стратегическое поражение. Одним из символов этого уже стал Бахмут, защиту которого решило продолжать высшее военно-политическое руководство Украины. Что уже показала битва за Бахмут (и не только она)? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем?

Бои на востоке Украины. Фото из открытых источников

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:



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"Как сообщают западные СМИ, до россиян, наконец, начало доходить, что операция в Бахмуте может оказаться вовсе не вторым Верденом, а чем-то куда более худшим. Напомню, что во время Первой мировой войны в Верденском сражении немцы сначала активно захватывали форты крепости Верден, а в конце 1916-го французы вернули фронт примерно в то же положение, в котором он был в начале того же года. То есть, немцы год потратили зря – на штурм ставших легендарными фортов крепости Верден. Так вот, Бахмут может стать для русских не Верденом для немцев, а Сталинградом для них же – с еще более печальными для армии Германии последствиями. Всё больше появляется сообщений о концентрации украинских резервов на фланге Бахмутской группировки. И нельзя исключать окружения там россиян. Со всеми вытекающими…"

Пока же, продолжает эксперт, можно констатировать, что штурм Бахмута со стороны оккупантов уже напоминает истерику.

"У россиян явно истерическое состояние. Это видно не только по сообщениям в их соцсетях, но и по лихорадочности действий российского командования, – подчеркивает Виктор Савинов. – Конечно, "бахмутская бойня" – это ужасно, мы тоже несем серьезные потери. Но, во-первых, у противника они в разы больше, а во-вторых, Украина выиграла огромное количество времени. И как бы ни закончилось Бахмутское сражение, можно сказать, что стратегически Украина его уже выиграла. Поскольку время в этой войне играет на нас".

Основатель в Киевской школе госуправления им. С.Нижнего, экс-советник министра МВД Ростислав Смирнов рассуждает так:

"Действительно, мы видим, что основную свою задачу (сдерживание и максимальное уничтожение оккупантов) Бахмут уже многократно перевыполнил. Именно поэтому в последнее время, когда происходили активное наступление на этот город и не менее активная же его оборона, количество утилизированных захватчиков выросло в разы. Так, сегодняшняя сводка Генштаба сообщает о том, что вчера ликвидированы свыше тысячи оккупантов, а всего за неполный год уничтожено их уже около 155 тысяч. Именно поэтому Бахмут украинские военные будут держать столько, сколько смогут".

Основная наша стратегия на данный момент – изматывание врага, уничтожение как можно большего числа его сил и средств, находясь в активной обороне, поясняет эксперт. После чего, дождавшись от зарубежных партнеров поставок новых видов вооружений и техники, в том числе с уже обученными экипажами (украинские воины проходят его на Западе), пойти в весеннее контрнаступление, о котором так много говорится.

"О том, что российским наступательным действиям осталось недолго, открыто говорят многие. Ни одна армия современного мира не может себе позволить так воевать – класть своих солдат тысячами, чтобы взять несколько десятков или сотен метров. Еще некоторое время – и россияне выдохнутся, – прогнозирует Ростислав Смирнов. – А их и ранее немотивированные солдаты окончательно утратят даже минимальный пыл, видя число потерь и отношение к ним командиров".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у президента Украины Владимира Зеленского и генерала Валерия Залужного были разные взгляды на тактику боев за Бахмут.

Также "Комментарии" писали, что руководитель российского министерства обороны Сергей Шойгу объяснил, почему армия РФ должна захватить Бахмут.