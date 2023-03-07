Что ждать в будущем в боях за Бахмут: чья армия получит преимущество

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Slava Kot
В Госдепе США прогнозируют ожесточенные бои на юге и востоке Украины еще некоторое время, отмечая, что РФ терпит там стратегическое поражение. Одним из символов этого уже стал Бахмут, защиту которого решило продолжать высшее военно-политическое руководство Украины. Что уже показала битва за Бахмут (и не только она)? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем?
Бои на востоке Украины. Фото из открытых источников
Директор Международного института политической
философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:
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Пока же, продолжает эксперт, можно
констатировать, что штурм Бахмута со стороны оккупантов уже напоминает
истерику.
Основатель в Киевской школе госуправления им. С.Нижнего, экс-советник министра МВД Ростислав Смирнов рассуждает так:
Основная наша стратегия на данный момент –
изматывание врага, уничтожение как можно большего числа его сил и средств,
находясь в активной обороне, поясняет эксперт. После чего, дождавшись от
зарубежных партнеров поставок новых видов вооружений и техники, в том числе с
уже обученными экипажами (украинские воины проходят его на Западе), пойти в
весеннее контрнаступление, о котором так много говорится.
"О том, что российским наступательным действиям осталось недолго, открыто говорят многие. Ни одна армия современного мира не может себе позволить так воевать – класть своих солдат тысячами, чтобы взять несколько десятков или сотен метров. Еще некоторое время – и россияне выдохнутся, – прогнозирует Ростислав Смирнов. – А их и ранее немотивированные солдаты окончательно утратят даже минимальный пыл, видя число потерь и отношение к ним командиров".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у президента Украины Владимира Зеленского и генерала Валерия Залужного были разные взгляды на тактику боев за Бахмут.
Также "Комментарии" писали, что руководитель российского министерства обороны Сергей Шойгу объяснил, почему армия РФ должна захватить Бахмут.
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