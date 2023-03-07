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Шойгу сделал заявление о важности захвата Бахмута

Глава Минобороны РФ считает, что захват украинского города Бахмут позволит российской армии уйти дальше в глубь Украины.

сегодня, 12:38 comments1664
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны России Сергей Шойгу высказался о цели захвата украинского города Бахмут. По мнению российского чиновника, город является важным узлом обороны украинских сил, поэтому его взятие усилит действия армии РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reunters.

Шойгу сделал заявление о важности захвата Бахмута

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников


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Российская армия месяцами пытается захватить украинский город-крепость Бахмут, однако постоянно теряет технику и свой личный состав. В отдельные периоды количество потерь военных в зоне боевых действий вблизи Бахмута составляло 1:7, то есть на одного погибшего украинского солдата было семь российских оккупантов.

"Освобождение Артемовска продолжается", — говорит Шойгу, используя старое советское название Бахмута и подразумевает оккупацию города.

Город чрезвычайно важен для российской армии, которая несколько месяцев не имеет никаких достижений на поле боя, поэтому все силы брошены на несколько направлений, включая Бахмута.

"Город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит вести дальнейшие наступательные действия вглубь оборонительных рубежей Украины", — сказал Шойгу.

Именно поэтому 6 марта руководство Украины приняло решение и дальше защищать восточноукраинский город.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у президента Украины Владимира Зеленского и генерала Валерия Залужного были разные взгляды на тактику боев за Бахмут.

Также "Комментарии" писали, что министр обороны США Ллойд Остин рассказал о значении Бахмута в войне. По мнению американского генерала, город имеет более символическую ценность, чем оперативную или стратегическую.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russias-shoigu-capture-bakhmut-will-allow-further-offensives-ukraine-2023-03-07/
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