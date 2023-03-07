РФ терпит стратегическое поражение в боях на востоке и юге Украины: в Госдепе сделали заявление

Ожесточенные бои на востоке и юге Украины ближайшим временем не прекратятся, но их итог для России крайне печален, потому как страна-агрессор терпит стратегическое поражение в той войне, которую сама же и развязала. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

"Мы четко заявляли, что впереди будут трудные дни и противостояния. И хотя в течение зимних месяцев оно несколько снизилось, бои все же продолжаются, особенно на востоке и на юге", – заявил Прайс.

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По его словам, подобная динамика боевых действий будет продолжаться в течение определенного времени.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Бахмут, вокруг которого сейчас идут ожесточенные бои, не имеет для армии РФ большого стратегического значения в плане оперативной обстановки. Но оккупанты все равно стремятся его захватить, потому что не имеют других вариантов, чтобы достичь хоть каких-либо видимых достижений в войне.

"Было четко понятно с первых часов вторжения России в Украину, что если бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", — добавил Прайс.

Ранее стало известно, что Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. На каждого украинского военного, погибшего при защите Бахмута, оккупанты потеряли не менее пяти человек.

Напомним, 5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Бахмуте. По его словам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

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