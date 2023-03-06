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В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку: какая причина

Нет топлива и зарплат - водители автобусов в Мариуполе решил выйти на протест

сегодня, 17:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку: какая причина

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Забастовка пришлась на почти полное отсутствие дизельного горючего для работы автобусов", — говорится в сообщении.


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Петр Андрющенко отметил, что дизельного горючего нет, потому что все остатки после Мариупольских "хлопков" гражданские оккупанты передали военным оккупантам.

"Поэтому даже если успокоить водителей автобусы на линию все равно не выйдут", — добавил советник мэра.

Стоит напомнить, что министр обороны России Сергей Шойгу во время якобы поездки на оккупированные территории Украины побывал в захваченном Мариуполе. Российский министр "инспектировал" так называемую работу по восстановлению города, которое разрушили сами же оккупанты, а также награждал захватчиков за их зверства против украинцев.

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Источник: https://t.me/andriyshTime/7366
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