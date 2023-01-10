Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Мариуполь: подробности

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Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Мариуполе находится более 30 тысяч россиян, как рабочих, так и кадыровцев и мобилизованных, вблизи города готовят оборонительные линии. Как предает издание "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет, со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко.
Мариуполь. Фото: из открытых источников
По его словам, Мариуполь превратился в огромнейший хаб, куда россияне направдяют огромное количество военной техники и мобилизованных. Часть техники остается в городе, а часть отправляется в сторону Донецка, Запорожья, Мелитополя.
Мэр добавил, что ему также известно о трех полосах обороны, которые российские захватчики создают на трех направлениях – Запорожском, Мелитопольском и Донецком. А за этими оборонительными полосами с "зубами дракона" россияне строят фортификационные сооружения и дома.
Вадим Бойченко предполагает, что потом – во время контрнаступления украинской армии – сами же россияне будут взрывать эти сооружения и снимать на видео для пропаганды.
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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне уже в Соледаре: британская разведка рассказала – удастся ли захватчикам окружить Бахмут, если им удастся серьезно продвинуться вперед.
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