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Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Мариуполь: подробности

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что в городе много россиян, возле города готовят оборонительные линии

сегодня, 12:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Мариуполе находится более 30 тысяч россиян, как рабочих, так и кадыровцев и мобилизованных, вблизи города готовят оборонительные линии. Как предает издание "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет, со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко.

Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Мариуполь: подробности

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Много россиян находится в городе. По нашей оценке, более 30 тысяч, которые приехали непосредственно в Мариуполь. Кто-то на строительство, кто-то типа для обеспечения безопасности в городе – буряты, кадыровцы и обычные мобилизованные", – рассказал Вадим Бойченко.

По его словам, Мариуполь превратился в огромнейший хаб, куда россияне направдяют огромное количество военной техники и мобилизованных. Часть техники остается в городе, а часть отправляется в сторону Донецка, Запорожья, Мелитополя. 

Мэр добавил, что ему также известно о трех полосах обороны, которые российские захватчики создают на трех направлениях – Запорожском, Мелитопольском и Донецком. А за этими оборонительными полосами с "зубами дракона" россияне строят фортификационные сооружения и дома.  

Вадим Бойченко предполагает, что потом – во время контрнаступления украинской армии – сами же россияне будут взрывать эти сооружения и снимать на видео для пропаганды.   

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне уже в Соледаре: британская разведка рассказала – удастся ли захватчикам окружить Бахмут, если им удастся серьезно продвинуться вперед.




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Источник: https://t.me/mariupolrada/12333
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