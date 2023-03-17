Кто настоял на удержании Бахмута: в СНБО раскрыли детали

За военным командованием в лице главкома Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского было последнее слово в вопросе, как дальше быть с операцией по обороне Бахмута – выводить войска или же перебрасывать подкрепление и продолжать удерживать город. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать. Если же нашими военными будут приняты те или иные решения, они будут проговорены на Ставке, тогда будем принимать те или иные действия", — отметил Алексей Данилов.

По его мнению, оборона Бахмута позволяет уничтожать "огромное количество террористов", поэтому этот населенный пункт Донецкой области остается очень важной и даже ключевой точкой для Сил обороны.

При этом Алексей Данилов уточнил, что удержание Бахмута будет продолжаться, пока не наступит новый этап в войне и появятся другие приоритеты, на которые нужно будет отправлять силы и ресурсы.

Читайте также на портале "Комментарии" — единственный вариант удержать Бахмут – где еще россияне пытаются прорвать оборону ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – битва за Бахмут стала одним из эпохальных эпизодов битвы за Донбасс. Земля в районе города буквально усыпана трупами российских военных, которых командование отправляет на так называемые "мясные" штурмы. О чем говорит это противостояние, идущее столь долго, вопреки самым смелым прогнозам и советам западных экспертов? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.