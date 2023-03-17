Единственный вариант удержать Бахмут – где еще россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

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Кравцев Сергей
Интрига в битве за Донбасс все еще сохраняется и, в первую очередь, неизвестно, придется ли в итоге ВСУ покинуть практически разбитый оккупантами Бахмут. Издание "Комментарии" попыталось выяснить, что нужно сделать ВСУ, чтобы не только удержаться в Бахмуте, но и отбросить россиян? На каких еще направлениях идут ожесточенные бои, но о них на фоне тяжелых боев за Бахмут говорят меньше?
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Как ни странно, но для того, чтобы сохранить контроль над Бахмутом и выбить оттуда врага ВСУ нужно развить наступление на других участках фронта, нужно сконцентрировать внимание россиян на других направлениях. Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал полковник СБУ, секретарь Комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
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Он пояснил, вопрос контрнаступления украинских защитников на двух направлениях зависит от трех составляющих. Первое – погодные условия, второе – достаточное количество боекомплектов, третье – резервы.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире общенационального телемарафона заявил, что пока все внимание приковано к битве за Бахмут на других участках фронта могут произойти сражения, которые повлияют на дальнейший ход войны.
По его словам, хотя топ-темой остается Бахмут на других вышеупомянутых направлениях практически беспрерывно идут ожесточенные, победа в которых важна, как для нас, так и для россиян.
Сергей Грабский отметил, что по интенсивности боев с Бахмутом можно отнести бои за Марьинку, где идут ожесточенные сражения. ВСУ держит оборону и не дают противнику прорвать фронт.
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