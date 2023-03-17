Единственный вариант удержать Бахмут – где еще россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

Интрига в битве за Донбасс все еще сохраняется и, в первую очередь, неизвестно, придется ли в итоге ВСУ покинуть практически разбитый оккупантами Бахмут. Издание "Комментарии" попыталось выяснить, что нужно сделать ВСУ, чтобы не только удержаться в Бахмуте, но и отбросить россиян? На каких еще направлениях идут ожесточенные бои, но о них на фоне тяжелых боев за Бахмут говорят меньше?

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Вооруженным силам Украины нужно развить наступление на других участках фронта

Как ни странно, но для того, чтобы сохранить контроль над Бахмутом и выбить оттуда врага ВСУ нужно развить наступление на других участках фронта, нужно сконцентрировать внимание россиян на других направлениях. Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал полковник СБУ, секретарь Комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

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"Для того, чтобы сохранить Бахмут нужно где-то навязать противнику свои активные действия для того, чтобы противник был вынужден маневрировать, оттягивать резервы и закрывать оборону там, где мы навяжем", — отметил Костенко.

Он пояснил, вопрос контрнаступления украинских защитников на двух направлениях зависит от трех составляющих. Первое – погодные условия, второе – достаточное количество боекомплектов, третье – резервы.

"Только они будут готовы – к этому надо приступать, и это спасет, в частности, и Бахмут, и многие другие направления", — резюмировал Костенко.

Россияне вынуждены нас сейчас сконцентрироваться на Бахмуте, потом возможно они сосредоточат дополнительные усилия в районе Авдеевки

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире общенационального телемарафона заявил, что пока все внимание приковано к битве за Бахмут на других участках фронта могут произойти сражения, которые повлияют на дальнейший ход войны.

"Надо обратить внимание на северный и южный фланг восточного фронта. Речь идет о Двуречной Харьковской области, потому что это фактически нависание над Купянском. Противник рассматривает это направление как чрезвычайно важное. Второе направление, критически важное как для Украины, так и для России — Угледарское. В случае успеха россиян они выходят фактически на границы Днепропетровской области. В случае нашего успеха мы можем выйти даже на окраины Мариуполя, таким образом выполнив нашу стратегическую задачу — разрубив сухопутный коридор", – отметил эксперт.

По его словам, хотя топ-темой остается Бахмут на других вышеупомянутых направлениях практически беспрерывно идут ожесточенные, победа в которых важна, как для нас, так и для россиян.

Сергей Грабский отметил, что по интенсивности боев с Бахмутом можно отнести бои за Марьинку, где идут ожесточенные сражения. ВСУ держит оборону и не дают противнику прорвать фронт.

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