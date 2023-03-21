В разведке назвали настоящую причину «бавовны» в оккупированном Джанкое

Во временно оккупированном россиянами Джанкое на севере Крыма вечером 20 марта уничтожены российские крылатые ракеты. Как передает издание "Комментарии", такую информацию озвучили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Крым. Фото из открытых источников

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", – говорится в сообщении.

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Украинские разведчики пояснили, что "загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации".

Предшествовало такому сообщению ГУР массовое появление в местных пабликах тревожных сообщений о серии взрывов, которые слышали в Джанкое. Оккупационные власти подтвердили, что "был прилет беспилотников", но с ними, по информации оккупантов, справилась система ПВО.

Стоит отметить, "Калибр НК" – ракеты, которые Россия активно использует для пусков с надводных кораблей Черноморского флота. Дальность поражения – более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским.

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Также издание "Комментарии" сообщало — глава Кремля Путин после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест, стал еще токсичнее не только для всего мира, но и в своей стране. Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов считает, что в Кремле уже начали искать преемника и ищет его уже не Путин. Согласны ли с таким утверждением? Какова вероятность, что Путина вскоре уберут – так или иначе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



