В Минобороны отреагировали на слухи о скором контрнаступлении

Министерство обороны не разглашает планы ВСУ по проведению контрнаступления для освобождения украинских территорий от российских оккупантов. При этом уже сейчас украинские воины делают все возможное, чтобы как можно больше захваченных врагом территорий стали свободными и вернулись под контроль Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

Замминистра обратила внимание, что командование ВСУ уже доказала, что оккупантам есть чего бояться. Это доказано на примере деоккупации Киевской области, севера Украины, а также Харьковской и части Херсонской областей.

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"Распространяется очень много информации о контрнаступлении, но надо понимать, что военные и министерство как гражданское учреждение, мы не занимаемся прогнозированием и мы не разглашаем планы ВСУ", — сказала зам.

Вместе с этим, Анна Маляр обратила внимание, что стратегическая задача Украины – освободить все наши территории. Поэтому делается все для того, чтобы они были деоккупированы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что "большое наступление" россиян, которое они начали еще зимой, так и закончится ничем. Агрессор обломал зубы о Бахмут, Авдеевку, Угледар. А вот Украина, считают аналитик ISW, имеет возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление. Согласны ли с такими умозаключениями? Какие главные выводы можно сделать на 390-й день открытого российского вторжения в Украину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.



