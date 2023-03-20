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В Минобороны отреагировали на слухи о скором контрнаступлении

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ее ведомство не занимаемся прогнозированием и не разглашает планы ВСУ

сегодня, 17:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Министерство обороны не разглашает планы ВСУ по проведению контрнаступления для освобождения украинских территорий от российских оккупантов. При этом уже сейчас украинские воины делают все возможное, чтобы как можно больше захваченных врагом территорий стали свободными и вернулись под контроль Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

В Минобороны отреагировали на слухи о скором контрнаступлении

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

Замминистра обратила внимание, что командование ВСУ уже доказала, что оккупантам есть чего бояться. Это доказано на примере деоккупации Киевской области, севера Украины, а также Харьковской и части Херсонской областей.


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"Распространяется очень много информации о контрнаступлении, но надо понимать, что военные и министерство как гражданское учреждение, мы не занимаемся прогнозированием и мы не разглашаем планы ВСУ", — сказала зам.

Вместе с этим, Анна Маляр обратила внимание, что стратегическая задача Украины – освободить все наши территории. Поэтому делается все для того, чтобы они были деоккупированы.

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