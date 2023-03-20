Главные выводы на 390-й день полномасштабной войны – готова ли Украина перехватить инициативу

В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что "большое наступление" россиян, которое они начали еще зимой, так и закончится ничем. Агрессор обломал зубы о Бахмут, Авдеевку, Угледар. А вот Украина, считают аналитик ISW, имеет возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление. Согласны ли с такими умозаключениями? Какие главные выводы можно сделать на 390-й день открытого российского вторжения в Украину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Считать, что мы пойдем в контрнаступление – и противник посыплется, как карточный домик, крайне опасно

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким мнением:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Украина просто обязана перехватить инициативу. У нас нет другого выхода. Я отношусь к оптимистам, которые верят в нашу полную победу, с освобождением всех своих территорий. В то, что потом будут совместные с цивилизованным миром усилия по демилитаризации и денацификации РФ. Без такого процесса внутреннего очищения – это будет нарыв, который периодически станет прорывать. А потому надо такой нарыв чистить. Надо создавать условия, когда это будут делать сами россияне. Тут не обойтись без покаяния. Без всего того, что проходили немцы после Второй мировой".

А дальше, отмечает эксперт, надо поддерживать демократические процессы в РФ, чтобы гарантировать не возврат к имперским амбициям, к реваншизму.

"Теперь от оптимизма я перешел бы к реализму. У нас очень эмоционально обсуждаются события в Бахмуте, Авдеевке, вообще на фронте, много говорится о грядущем контрнаступлении. Так вот, я уверен, что при всём оптимизме и позитивном настрое, мы не имеем права недооценивать врага, – акцентирует Андрей Сенченко. – Россия – враг вязкий, сложный, ресурсно мощный (в смысле количества населения, которое еще и привыкло к лишениям). И считать, что мы пойдем в контрнаступление – и противник посыплется, как карточный домик, крайне опасно. Да, у нас есть основания полагать, что сможем переломить ситуацию, интенсивно двигаться вперед. Но, подчеркиваю, у нас очень изворотливый и сильный враг. Не считающийся с человеческими жертвами, готовый воевать даже тем мусором, который давно следовало бы утилизировать. А этого мусора (ржавого, взрывоопасного, но всё еще частично пригодного для боевых действий) в российских и белорусских арсеналах – сотни и сотни тысяч тонн. Резюмируя: разделяя оптимистический прогноз о нашем грядущем контрнаступлении, важно не недооценивать своего врага".

Война в Украине послужила инструментом для изменения всей геополитической среды

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль согласна с умозаключениями американских аналитиков. Она подчеркивает, что наша армия в очередной раз продемонстрировала всему миру свой профессионализм на поле боя. В отличие от российской.

"Кроме тактических и стратегических ошибок, военное командование РФ совершает также много операционных. Отсюда – громадные потери агрессора и, по факту, проигрыш в тех или иных сражениях", – отмечает эксперт.

Что касается основных выводов, которые можно сделать на 390-й день открытого российского вторжения в Украину, то, по мнению Катерины Коваль, кроме очевидных, о которых уже не раз говорилось (провал "рашистского" блицкрига, общий провал российской армии, консолидация Запада вокруг Украины на фоне неимоверных героизма и стойкости нашей армии и всего народа), можно сделать следующие:

– эта война послужила инструментом для изменения всей геополитической среды (демократические страны серьезно задумались об укреплении обороноспособности, резко выросли военные бюджеты, а те же ранее нейтральные Швеция и Финляндия ускоренно двинулись в НАТО);

– тема перестройки глобальной системы безопасности, создания более эффективной модели, стала сверхактуальной – и участие Украины здесь будет очень мощным;

– крайне важна неотвратимость наказания за агрессию (чтобы другим неповадно было) – и в этом ракурсе необходимо не просто разбить россиян на поле боя, но и обязательно судить потом всех причастных к развязыванию войны и военным преступлениям (и в этом смысле весьма показательно недавнее решение Международного уголовного суда касательно выдачи ордеров на арест российского диктатора Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Львовой-Беловой в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины).

Теперь инициатива должна перейти к Украине

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"На сегодняшний день, действительно, видно, что с "большим наступлением", которое Россия анонсировала, у нее не особо выходит. Нет у нее никаких серьезных успехов. При этом, следует быть объективными – те же оборонные бои на Донбассе (Бахмут, Авдеевка) даются и нам высокой ценой".

Говоря о вероятности украинского контрнаступления, Виталий Бала напоминает, что военные эксперты признали: складывается ситуация, когда мы смогли выиграть время, сдерживая противника. И соответствующим образом подготовиться. Аккумулировать резервы, получить военную технику от наших западных партнеров, обучиться ею управлять.

"Мы имеем фактически армию, которая использует натовское вооружение и сама воюет современно, как армии стран Альянса. Всё это дает нам то самое преимущество, благодаря которому можно не только наступать, но и побеждать. Когда и как это будет – увидим. Но понятно, что без контрнаступления ВСУ рассчитывать на Победу, которую все мы так жаждем, не приходится, – поясняет эксперт. – Что касается общих выводов на 390-й день масштабной войны, то я согласен с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым – счет сейчас, если использовать футбольную терминологию, 1:1. Но матч еще не завершен. И теперь инициатива, по идее, должна перейти к Украине. Счет точно будет в нашу пользу, надеемся, уже этой весной".

Читайте также на портале "Комментарии" — перед встречей с Путиным Си Цзиньпин высказался о войне и РФ: на что стоит обратить внимание.



