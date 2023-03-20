Главные выводы на 390-й день полномасштабной войны – готова ли Украина перехватить инициативу

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Кравцев Сергей
В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что "большое наступление" россиян, которое они начали еще зимой, так и закончится ничем. Агрессор обломал зубы о Бахмут, Авдеевку, Угледар. А вот Украина, считают аналитик ISW, имеет возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление. Согласны ли с такими умозаключениями? Какие главные выводы можно сделать на 390-й день открытого российского вторжения в Украину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким мнением:
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А дальше, отмечает эксперт, надо поддерживать демократические процессы в РФ, чтобы гарантировать не возврат к имперским амбициям, к реваншизму.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль согласна с умозаключениями американских аналитиков. Она подчеркивает, что наша армия в очередной раз продемонстрировала всему миру свой профессионализм на поле боя. В отличие от российской.
Что касается основных выводов, которые можно сделать на 390-й день открытого российского вторжения в Украину, то, по мнению Катерины Коваль, кроме очевидных, о которых уже не раз говорилось (провал "рашистского" блицкрига, общий провал российской армии, консолидация Запада вокруг Украины на фоне неимоверных героизма и стойкости нашей армии и всего народа), можно сделать следующие:
– эта война послужила инструментом для изменения всей геополитической среды (демократические страны серьезно задумались об укреплении обороноспособности, резко выросли военные бюджеты, а те же ранее нейтральные Швеция и Финляндия ускоренно двинулись в НАТО);
– тема перестройки глобальной системы безопасности, создания более эффективной модели, стала сверхактуальной – и участие Украины здесь будет очень мощным;
– крайне важна неотвратимость наказания за агрессию (чтобы другим неповадно было) – и в этом ракурсе необходимо не просто разбить россиян на поле боя, но и обязательно судить потом всех причастных к развязыванию войны и военным преступлениям (и в этом смысле весьма показательно недавнее решение Международного уголовного суда касательно выдачи ордеров на арест российского диктатора Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Львовой-Беловой в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины).
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:
Говоря о вероятности украинского контрнаступления, Виталий Бала напоминает, что военные эксперты признали: складывается ситуация, когда мы смогли выиграть время, сдерживая противника. И соответствующим образом подготовиться. Аккумулировать резервы, получить военную технику от наших западных партнеров, обучиться ею управлять.
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Ігор
сегодня, 15:11
Бахмут постійно в тренді. Це тому, що в людей на підсвідомому рівні з'являється сумнів - невже по справжньому так буває? Але засліпленим пропагандою ще доооовго до свідомості. Це не війна за ... щось, це глобальне протистояння на витривалість/виснаження, а Україна - територія події. М'ясна вистава, жахливо хворих Зе-божевільних істот. Які, як Нерон насолоджуються увагою світу. Їм 350 тис. вбитих - декорації до вистави. Все буде православ'я!