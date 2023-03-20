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В ISW объяснили, когда «большое наступление» россиян достигнет своей кульминации

Американские аналитики считают, что больших побед в ходе наступления россиянам не видать

сегодня, 07:38
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Автор:

Кравцев Сергей

"Большой наступление" россиян, которое они начали еще зимой, так и закончится нечем. Российские захватчики останутся без достижения весомых побед. Сейчас наступательные операции россиян близки к своей кульминации. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW объяснили, когда «большое наступление» россиян достигнет своей кульминации

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики утверждают, что россияне не достигают поставленных целей, например по тактическому захвату Бахмута. Кроме того, у них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки и Угледара.


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"Недавнее наступление на Авдеевку привело к большим потерям со стороны России, эквивалентным одной роте", — отмечают в ISW.

Также из-за необходимости усиления находящихся под Угледаром подразделений россияне ухудшают состояние наступления в Донецкой области.

"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени возлагается на резервные части 98-й воздушно-дес дивизии, чтобы компенсировать эти потери", — отмечают аналитики.

Также в район Угледара перемещают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, которая расположена в районе Кременной Луганской области. Это "свидетельствуйте об уровне отчаяния со стороны российского командования".

Подводя итог, в ISW заявили, что наступления на Бахмут, Угледар, а также по линиям Авдеевка-Донецк и Сватов-Кременная не принесли россиянам ничего, кроме тактических достижений. Сейчас, по мнению аналитиков, у Украины появляется возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление.

Кстати, по наблюдениям ISW, за прошедшие сутки ВСУ провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-update-march-19-2023
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