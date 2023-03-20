Появилась ли угроза жизни Путина – действительно ли в Кремле ищут ему преемника

Глава Кремля Путин после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест, стал еще токсичнее не только для всего мира, но и в своей стране. Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов считает, что в Кремле уже начали искать преемника и ищет его уже не Путин. Согласны ли с таким утверждением? Какова вероятность, что Путина вскоре уберут – так или иначе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пока не видно публичных факторов, которые говорят о подготовке кампании по ликвидации Путина его окружением

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко поделился таким мнением:

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"Как минимум, Путин отныне гарантированно лишен любой возможности даже теоретически посещать западные страны и другие государства, признающие юрисдикцию МУС. Это серьезно бьет по его представительской функции и заведомо отрезает даже теоретическую опцию восстановления диалога путинского режима с Западом – даже после войны".

В то же время, отмечает эксперт, пока не видно публичных факторов, которые говорят о подготовке кампании по ликвидации Путина его окружением.

"Однако он всё больше превращается в балласт, становится проблемой даже для своего окружения. Ведь при Путине у власти даже заикаться о прагматичных сценариях с Западом оно не может", – констатирует Ярослав Божко.

О неком достойном месте среди глобальных игроков России придется забыть на годы, а то и десятилетия

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что вряд ли Путину стали искать в Кремле замену.

"Ведь Путин – это и есть Кремль, а также олицетворение собственно России. Возможно, есть некие дискуссии на фоне его повышающейся токсичности, но – не массово, не среди костяка российского истеблишмента. Путин 20 лет выжигал любую оппозицию, а потом добивал и ростки новой. Если проводить параллели даже с Гитлером, тот никогда не трогал армию, чтобы не снижать ее боеспособность. Тогда как Путин сделал российских генералов абсолютно политически заангажированными и ориентированными исключительно на него", – поясняет эксперт.

Поэтому, поясняет он, вряд ли ведется поиск некой альтернативы Путину. В то же время, нет сомнений, что диктатор, особенно после решения МУС, стал максимально токсичным.

"Впереди — тотальные санкции, которые приведут отношения РФ с цивилизованным миром к формуле, по которой когда-то пошел иракский лидер Саддам Хусейн. А именно — "нефть в обмен на продовольствие". О технологиях, о неком достойном месте среди глобальных игроков придется забыть на годы, а то и десятилетия", – прогнозирует Николай Мельник.

На скамье подсудимых должны сидеть тысячи

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"Будет ли путинский преемник более адекватен, чем предшественник, сказать сложно. Учитывая абсолютную тупость российского руководства и хитрость, подлость, циничность самого Путина, который повязал кровью всех россиян – и верхушку (безропотно выполняющую все его безумные затеи), и бомжей с зэками (которые массово отправляют воевать-погибать в Украину), и всех идиотов, которые запускают ракеты по Украине с безопасного для себя расстояния. Все они, все россияне, повязаны с Путиным кровью. И посадить одного, наказать одного, призвать к ответственности одного – будет точно недостаточно. Как недостаточной будет просто смена Путина".

На скамье подсудимых, уверен эксперт, должны сидеть тысячи – вся Госудма, весь Совфед, высший офицерский состав росармии, огромное количество чиновников и политиков. Все, кто – так или иначе – причастен к агрессии РФ против Украины.

"Как только они выедут из "оркостана", любая цивилизованная страна должна задерживать их – и экстрадировать в Украину. Здесь (или в Гааге) их следует показательно судить – и отправлять на восстановление разрушенных украинских городов, поселков. Кирка, лопата, ватник – для их менталитета тут нет ничего нового", – констатирует Сергей Войченко.

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