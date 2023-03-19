logo

BTC/USD

28118.39

ETH/USD

1805.37

LTC/USD

84.60

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле начали искать преемника Путина: в разведке рассказали новые подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле начали искать преемника Путина: в разведке рассказали новые подробности

Путин становится все более токсичным

сегодня, 22:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Глава Кремля Путин стал все токсичнее не только для стран мира, но и в своей стране. Не только в Российской Федерации, но и в кремлевских кабинетах появляется все больше недовольных произошедшим.

В Кремле начали искать преемника Путина: в разведке рассказали новые подробности

В Кремле начали искать замену Путину (фото из открытых источников)

Об этом сообщил во время эфира телемарафона сотрудник ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, кремлевский диктатор стал все токсичнее не только для лидеров внешнего мира, но и в самой Российской Федерации.

"Круг сужается и вокруг Путина, он становится все более токсичным, причем, конечно, как для внешнего мира, так и внутри. И в пределах кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно — геополитической катастрофы режима Путина. И так уж речь идет о поиске преемника и ищет его уже не Путин", — сказал во время эфира Юсов.

Напомним, что "Комментарии" писали об ордере на арест Путина . Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает, что идача ордера Международного уголовного суда на арест российского президента Путина (за незаконную депортацию детей с территории Украины) окончательно закрепила изоляцию президента РФ от коллективного Запада . Юридические перспективы этого решения однозначны и могут толковаться юристами с использованием прецедентов и иммунитетов. Но важнее политический сигнал – Путин объявлен недоговороспособным. Стратегической целью, развязанной им войны было требование вернуть Кремль в высшую лигу мировой политики и учитывать интересы России при формировании новой архитектуры мировой безопасности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!