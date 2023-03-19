В Кремле начали искать преемника Путина: в разведке рассказали новые подробности

Глава Кремля Путин стал все токсичнее не только для стран мира, но и в своей стране. Не только в Российской Федерации, но и в кремлевских кабинетах появляется все больше недовольных произошедшим.

В Кремле начали искать замену Путину (фото из открытых источников)

Об этом сообщил во время эфира телемарафона сотрудник ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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По его словам, кремлевский диктатор стал все токсичнее не только для лидеров внешнего мира, но и в самой Российской Федерации.

"Круг сужается и вокруг Путина, он становится все более токсичным, причем, конечно, как для внешнего мира, так и внутри. И в пределах кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно — геополитической катастрофы режима Путина. И так уж речь идет о поиске преемника и ищет его уже не Путин", — сказал во время эфира Юсов.

Напомним, что "Комментарии" писали об ордере на арест Путина . Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает, что идача ордера Международного уголовного суда на арест российского президента Путина (за незаконную депортацию детей с территории Украины) окончательно закрепила изоляцию президента РФ от коллективного Запада . Юридические перспективы этого решения однозначны и могут толковаться юристами с использованием прецедентов и иммунитетов. Но важнее политический сигнал – Путин объявлен недоговороспособным. Стратегической целью, развязанной им войны было требование вернуть Кремль в высшую лигу мировой политики и учитывать интересы России при формировании новой архитектуры мировой безопасности.