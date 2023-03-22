Главные выводы визита Си Цзиньпина в Москву: зачем он был нужен Китаю и России

Завершился визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Во время совместного брифинга с российским президентом Владимиром Путиным, который отныне носит клеймо международного преступника, Си заявил, что его страна хочет содействовать примирению и возобновлению переговоров в рамках "мирного плана" по войне в Украине. Путин, лебезивший перед руководителем КНР, уверял, что многие положения в китайском "мирном плане" созвучны с подходами России. Москва и Пекин обсудили сотрудничество в разных сферах, включая военную. Какие основные выводы можно сделать после этого визита? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Данным визитом Китаю важно было продемонстрировать, что он предлагает мир, тогда как Украина и Запад настроены решить ситуацию военным путем

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник считает, что поддержка Китаем российских действий становится всё более очевидной.

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"И хоть КНР пока не переходит "красных линий" в смысле создания с РФ какого-то военно-политического блока или прямых поставок оружия стране-агрессору, видно, что политические, геополитические цели Пекина и Москвы совпадают. А именно – ослабление США, разрушение однополярного мира", – поясняет эксперт.

По его словам, визит Си Цзиньпина в Россию имел несколько целей.

Несмотря на то, что Запад четко дал понять, что Путин считается не просто изолированной персоной, но и преступником, максимально токсичной фигурой, Си жал ему руку, уверял во всяческой поддержке, приглашал в Китай В этом смысле визит был призван продемонстрировать, что политико-экономическая блокада РФ прорвана. Что с ней можно иметь дело. Это своеобразные китайские меседжи близким к России странам Латинской Америки, Африки. Плюс – демонстрировалась личная поддержка Путину Китайский лидер прямо заявил, что надеется, что Путина переизберут в 2024 году", – отмечает Руслан Бортник. "Прежде всего – это демонстрация того, что Китай не прислушивается к позиции Запада касательно РФ. Игнорируя, в том числе, ордер Международного уголовного суда на арест Путина

Последнее, по его мнению, является уже знаком российским политическим элитам. Мол, не нужно трогать Путина, он личный партнер "товарища Си".

"Понятно, что основные публичные акценты в российско-китайском сотрудничестве делались на экономике. Но непублично вполне могли идти разговоры о кооперации в военной сфере, – считает директор УИП. – Китай сохраняет опцию предоставления РФ военной помощи в случае, если страна-агрессор будет очевидно проигрывать и окажется на грани распада. Для КНР стратегически важно, чтобы РФ продолжала сковывать Запад, не позволяя тому концентрироваться на азиатском направлении, в регионах, где имеются ключевые интересы самого Китая".

Кроме того, продолжает эксперт, данным визитом Китаю важно было продемонстрировать, что он предлагает мир (пусть даже весьма условный), тогда как Украина и стоящие за ней силы Запада настроены решить ситуацию военным путем.

"КНР нужна была хотя бы теоретическая поддержка Россией предложенного Пекином мирного плана. Особенно на фоне предыдущего успеха в примирении Ирана и Саудовской Аравии. Можно не сомневаться, что Китай использует ситуацию для убеждения стран Азии, Африки, Латинской Америки в своей "миротворческой" роли. Параллельно обвиняя США в гегемонии, разжигании войн и так далее, – прогнозирует Руслан Бортник. – Так что визит стал еще и своеобразной платформой для продвижения геополитической формулы КНР, которая прямо конкурирует с американской".

Эксперт также отмечает, что стороны согласились с тем, что торговля с другими странами может вестись в юанях.

"Фактически, Китай предоставляет свою финансовую структуру, свою денежную единицу для обхода антироссийских санкций", – поясняет Руслан Бортник.

При этом, заключает он, остается открытым окно для переговоров между Украиной и Китаем. И тут нам важна мудрая и выверенная политика.

Пока что самые тревожные опасения, к счастью, не подтвердились

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос поделился таким комментарием:

Никаких радикальных смен китайской геополитики не случилось, апокалиптические прогнозы пока не оправдались". "Самые серьезные опасения, которые были накануне визита Си Цзиньпина в РФ, пока, к счастью, не подтвердились. Судя по всему, основной акцент всё-таки на экономике. Не было заявлений о заключении некого военно-политического союза, о поставках оружия россиянам со стороны КНР

При этом, понятно, продолжает эксперт, что Китай с помощью России попытается сформировать некий антизападный блок.

Без этого созвона вся китайская мирная инициатива будет выглядеть нежизнеспособной. Не думаю, что Пекин готов так легко отбросить этот план. Впрочем, те формулировки, которые делали россияне (что китайский план может стать основной для переговоров, но при условии "реалий", под которыми Кремль традиционно подразумевает оккупацию украинских земель), свидетельствует о том, что и москали достаточно прохладно восприняли данную инициативу. Похоже, все уже поняли, что эта история не будет иметь эффективного продолжения", – отмечает Игорь Семиволос. "Интересно теперь – произойдут ли вообще ранее предполагаемы телефонные переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским

Он считает, что важно обратить внимание и на заявления касательно российско-китайских переговоров со стороны США. А они – достаточно скептичные.

"Нет сомнений, что Запад внимательно следит за ситуацией. И осознаёт опасность сближения Пекина с Москвой", – констатирует эксперт.

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