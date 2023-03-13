Каковы ожидания от грядущих переговоров Зеленского и Си Цзиньпина – есть ли повод для волнения

Впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин планирует поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Правда – в виртуальном формате и после своего очного визита в Москву, а возможно и не только туда. Каковы ожидания от грядущих переговоров? Кого и к каким уступкам могут в итоге (если могут) подтолкнуть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин и Зеленский. Фото: ищ открытых источников

КНР просто пытается "продать" миру свою якобы способность убедить в чём-то Путина

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поясняет:

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Отсюда появившийся в феврале китайский мирный план в котором не прописаны конкретные действия, которые должен выполнить агрессор для завершения войны. Там нет ничего о выводе российских войск с украинской территории, о деоккупации как таковой. То есть, КНР просто пытается "продать" миру свою якобы способность убедить в чём-то Путина". "Китай, в борьбе за мировое лидерство в США, пытается спустя год с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, перехватить (хотя бы частично) инициативу по мирному урегулированию и завершению войны.

При этом, продолжает эксперт, некоторые из пунктов китайского плана явно будут выполнены в какой-то момент. То же прекращение огня. И если произойдут какие-то подвижки в мирном процессе, Китай вполне сможет заявить – смотрите, мы помогли завершить эту войну, мы, как и Штаты, мировой лидер, большие молодцы.

"Естественно, Си Цзиньпин проведет переговоры по видео-связи с Зеленским уже после своей встречи с Путиным. При этом понятно, что Путин попытается представить всё так, что именно он наделил лидера Китая некими полномочиями в ракурсе урегулирования конфликта, – предполагает Борис Тизенгаузен. – Ранее он пытался наделить такими полномочиями турецкого президента – Эрдогана, который периодически предлагал Киеву варианты мирного урегулирования (естественно, отвергнутые нами, так как там не было прописано обязательно освобождение всех наших территории). Теперь в роли миротворца попробует выступить Китай. Удастся ли ему "продать" Зеленскому идею садиться за стол переговоров без предварительных условий, удастся ли уговорить "не обижать" Россию – сказать трудно. С одной стороны, сам факт того, что КНР начала активно погружаться в тему войны – уже позитив. С другой, политические меседжи, идущие оттуда, как правило, явно пророссийские. Плюс – периодически всплывает информация, что КНР может поставлять РФ в обход санкций, через ту же Беларусь, какие-то компоненты для определенных видов вооружений ".

Как бы то ни было, заключает эксперт, Китай, прежде всего, заботят собственные национальные интересы. И выступая в качестве стороны, способствующей переговорам, он будет торговаться с тем же Западным миром. Просить что-то для себя лично.

Всё в русле восточной дипломатии – получение бонусов от ситуации, где эти самые бонусы как бы и не предполагались вовсе", – констатирует Борис Тизенгаузен. "Не исключаю, что в ракурсе общения с США, это может быть "Тайваньский вопрос", крайне важный для Си Цзиньпина

У Китая не столько пророссийская, сколько антиамериканская линия

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что у КНР одна из главных задач сейчас – показать, что кроме экономического могущества, она может стать и страной-дипломатом.

"На прошлой неделе, к примеру, была показательная история, когда Китай сумел добиться договоренностей между Ираном и Саудовской Аравией, которые до этого долгое время не коммуницировали. Именно Китай выступил посредником на переговорах между этими государствами, относящимися к разным ветвям ислама. И сейчас, в ситуации российско-украинской войны, КНР, возможно, хочет также продемонстрировать свои дипломатические усилия. В каком-то роде в пику Западу, в первую очередь, США. Отсюда все эти китайские маневры", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, китайские власти не хотят расширения санкционного давления и на себя. А со стороны Запада уже звучали подобные намеки и предостережения, учитывая возросшие торговые связи между РФ и КНР.

"У Пекина, действительно, есть возможности влиять на Москву, учитывая возросшую зависимость России от Китая, – отмечает Алексей Якубин. – В ранее представленном Китаем видении мирного процесса есть важный пункт о необходимости соблюдения суверенитета. И это может подразумевать вывод российских войск, хоть открыто об этом не заявлено. Соответствующие акценты делал президент Зеленский, комментируя китайский мирный план".

По мнению политолога, в этой ситуации Украине следует, во-первых, назначить, наконец, своего посла в Китай. Во-вторых, акцентировать, что КНР – сторонник урегулирования конфликта в рамках международных норм (учитывая ту же ситуацию с Тайванем), которые, как раз таки – о соблюдении суверенитета и территориальной целостности.

"И этим надо пользоваться, – уверен Алексей Якубин. – С моей точки зрения, у Китая не столько пророссийская, сколько антиамериканская линия. И Украине важно, соблюдая баланс, выжимать максимум для соблюдения собственных национальных интересов. Если встреча, пусть даже виртуальная, между украинским и китайским лидером состоится, именно на этих моментах, как по мне, следует Зеленскому заострить внимание".

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