Напряжение между США и КНР растет: что это значит для Украины – как реагировать Киеву

США начали активно вытеснять Китай из своего пространства. Вслед за запретом TikTok (китайская платформа) на государственных устройствах, данное приложение могут тотально запретить в Штатах. Пентагон предполагает, что китайские контейнерные краны, применяемые в портах США, оснащены усовершенствованными датчиками, которые могут записывать и отслеживать происхождение и назначение грузов. Эти шаги предпринимаются на фоне жестких предупреждений Китаю со стороны США касательно недопустимости передачи оружия России. В Пекине последнее всячески отрицают. О чем говорит и к чему может привести нарастающее американо-китайское противостояние? Что тут важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Противостояние между официальными Вашингтоном и Пекином ужесточилось после того, как на G20 Китай принял российскую сторону

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш поделился такой точкой зрения:

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"США как страна, которая в своей стратегии имеет поддержание мирового порядка, достаточно жестко реагирует на нарушение и этого самого порядка, и своих национальных интересов. И тут демократические ценности, как та же свобода слова, отходят на второй план. Те или иные медиа или платформы запрещаются/закрываются и так далее. Противостояние между официальными Вашингтоном и Пекином ужесточилось после того, как на G20 Китай принял российскую сторону, не дав даже сформулировать общее коммюнике с осуждением агрессии РФ против Украины. Известно и возросшем торговом обороте между КНР и РФ. Фактически, китайцы покрывают, а соответственно – поддерживают войну, развязанную россиянами. Что бы там дипломатия Китая не пыталась говорить. Да и на всех международных площадках КНР занимает сторону РФ. В лучшем случае – воздерживается от тех или иных голосований. Соответственно – США нужно как-то на это отвечать. И механизмов для этого у них хватает. В том числе с помощью экономических ударов".

Что касается Украины, нам, по словам эксперта, выгоден расклад, при котором КНР поддерживала бы нас. Или хотя бы оставалась реально нейтральной, а не – так или иначе – поддерживала РФ.

которая является фактически стороной конфликта, всячески помогая России. Тем самым Китай дипломатически четко демонстрирует, на чьей он стороне", – констатирует Денис Богуш. "Встреться Си Цзиньпин с Владимиром Зеленским – это было бы знаково. Но китайский лидер предпочитает встречаться с самопровозглашенным президентом Беларуси,

С Китаем нужно разговаривать, проводить свою линию, пытаться достучаться до политбюро

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что две глобальные державы (США и Китай) находятся сейчас не столько в процессе противостояния, сколько – конкуренции, как это называют американцы.

"Идет сложный переговорный процесс между США и Китаем, в том числе, неофициальный. И Украина должна понимать, что игра в многовекторность (выбирая между Западным миром и Китаем, между РФ и Европой, США) закончилась. Мы однозначно являемся частью Западного мира. И должны встраиваться в систему интересов даже не лидеров ЕС (Германии, Франции), которым интереснее торговать с Россией, а – в ось интересов англосаксов (Великобритания, США), рассматривающих нас (как, в принципе, Восточную Европу) в качестве фактора сдерживания и РФ и ФРГ", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что еще в начале двадцатого века британским географом и профессором Оксфордского университета Хэлфордом Дж. Маккиндером был сформулирован тезис: "Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом (массивная северо-восточная часть Евразии, своеобразная "срединная земля" – прим. ред.); кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и Африкой); кто контролирует Мировой остров, тот командует миром".

Тарас Загородний уверен, что мы должны встраиваться в интересную англосаксам систему в ракурсе продвижения их интересов в Евразии. Получая взамен необходимый для этого технологический, финансовый ресурс.

"Такой же функционал, какой исполняет Израиль для Ближнем Востоке для Западных стран. Зону безопасности нам смогут гарантировать только те же США и Великобритания. Касательно же Китая – нужно стараться работать и с ним. Он для нас, в том числе, рынок сбыта. Как и мы для него. В этом смысле у КНР широкие экономические отношения и с ЕС, и с США. Возможно, на каком-то уровне получение технологий. Но точно не оборонных, не высоких, которые, скорее всего, будут у нас от Западного мира (плюс – сами будет что-то производить)", – поясняет эксперт.

По его словам, к сожалению, Украина упустила "китайский вектор". Последним нашим президентом, посещавшим КНР, был Янукович аж в 2013 году, напоминает Тарас Загородний.

"С Китаем, – подчеркивает он, – нужно разговаривать, проводить свою линию, пытаться достучаться до политбюро. Сейчас, увы, КНР смотрит на Украину и российскую агрессию против нас – через призму Москвы. Через кремлевские меседжи типа: "Украина является не самостоятельным государством, а отколовшейся провинцией России, соответственно, у РФ есть моральное право вести там военные действия с целью возвращение в свою орбиту". Наша же задача – доказать другую точку зрения, которая соответствует и действительности, и мейнстриму китайской политики. А именно – что суверенитет и территориальная целостность не должны подвергаться сомнению. КНР это исповедует, поскольку имеет свою больную тему – Тайвань. Но чтобы хоть начать доносить до китайского руководства свои тезисы, Украине следует, по крайней мере, назначить туда, наконец, посла. И проводить как политико-дипломатическую, так и экономическую работу, встраиваясь (тем же транзитным потенциалом) в тот же глобальный проект "Один пояс, один путь", который Китай выстраивает как транспортный коридор, в том числе, в Европу".

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