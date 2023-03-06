Почему Кремль до сих пор не получил баллистические ракеты от Ирана – кто или что сдерживает

Издание Financial Times утверждает, что Иран готов к сотрудничеству с российской федерацией и не прочь продать баллистические ракеты, однако Кремль якобы колеблется, опасаясь, что тогда США согласятся предоставить Украине долгожданные ракеты ATACMS, позволяющие наносить удар на расстояние до 300 км. Эксперты проанализировали эту информацию специально для издания "Комментарии".

Иранские ракеты. Фото из открытых источников

Тегеран прекрасно понимает, что "вторая в мире" рашистская армия приближается к точке, когда над ней будет смеяться уже весь мир

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что в первые месяцы войны Украина фактически проиграла россиянам "битву за Иран".

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"По мнению отдельных экспертов, учитывая положительную динамику развития торгово-экономических связей между Украиной и Ираном, у нас был реальный шанс получить военную помощь от иранцев. И это отвечало бы национальным интересам обеих сторон. В то же время, в силу определенных субъективных факторов, этот шанс был упущен. В конкретных причинах, возможно, еще придется разбираться соответствующим структурам по завершению войны. При этом, ни Украина, ни Иран не пошли на полный разрыв отношений, – отмечает Вадим Трюхан. – Украина не разорвала дипломатические отношения, хотя соответствующее представление министра иностранных дел Кулебы уже несколько месяцев пылится на Банковой. Иран же не голосует в унисон с нацистской россией в рамках ООН. Более того, несмотря на то, что информация о вероятности предоставления большего количества дронов, а также баллистических ракет, циркулирует уже длительное время, к практическим шагам в этом направлении Тегеран не прибегает. А то, что рашисты в ограниченном количестве время от времени всё еще используют иранские дроны, свидетельствует скорее о желании иранцев напоминать о себе. Они будто приглашают Украину и Запад к серьезному разговору о будущем".

В свою очередь, россия, будучи из-за болезненных санкций ограниченной в способностях пополнять ракетный запас за счет собственного производства, очень нуждается в внешних поставках, подчеркивает эксперт.

"Общеизвестно, – продолжает он, – что рашистские эмиссары рыскают по миру в надежде закупить хоть что-нибудь. Пока безуспешно. Следовательно, вряд ли стоит говорить, будто рашисты чего-то там опасаются. Все возможные и невозможные "красные линии", кроме применения ядерного оружия, они давно перешли. За поребриком прекрасно понимают, что у них две опции действий – "либо в ЗАГС, либо к прокурору". Точнее говоря, – либо добиться капитуляции Украины (и под шумок какого-то соглашения с Западом), либо отвечать за всё, в первую очередь за военные преступления, в суде. Для первой опции собственных сил не хватает. А идти на вторую – нет желания. Так что путин и Ко и дальше будут пытаться поднимать ставки, надеясь увеличить свои военные способности всеми доступными им способами – везде, в том числе и за счет Ирана".

Вопрос лишь в том, отмечает Вадим Трюхан, удастся ли Украине и Западу убедить Иран, используя метод кнута и пряника, не бросаться в пропасть вниз головой. Плюс – есть фактор ВСУ.

"Тегеран прекрасно понимает, что "вторая в мире" рашистская армия приближается к точке, когда над ней будет смеяться уже весь мир. А быть в компании с клоунами иранским аятоллам вряд ли к лицу, – поясняет эксперт. – И судя по тому, что иранцы до сих пор ведут себя достаточно сдержанно, спасать уже тонущих рашистов, у них особого желания нет. По крайней мере, по состоянию на данный момент".

Факторы поставок-не поставок тех или иных видов вооружения, более комплексные, чем боязнь РФ увеличения оборонной мощи Украины за счет тех же ATACMS

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Все понимают, что Иран сотрудничает с РФ – поставляет дроны, другое вооружение. Обе страны находятся под мощными санкциями, обе выступают против Западного мира".

При этом, отмечает эксперт, факторы поставок-не поставок тех или иных видов вооружения (как в Россию, так и в Украину), более комплексные, чем, допустим, боязнь РФ увеличения оборонной мощи Украины за счет тех же ATACMS. Или опасения того же Запада, что это приведет к эскалации.

"Многое тут завязано на собственно возможностях выпускать те же ракеты, на необходимости синхронизации поставок (между США и европейскими союзниками). Украина уже потребляет больше оборонной продукции, чем производят те же Штаты. Плюс – в каждой стране имеется внутренняя дискуссия касательно уровня поддержки Украины в борьбе против РФ. Это также необходимо учитывать", – уверена Екатерина Одарченко.

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