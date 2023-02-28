Зачем Си Цзиньпину понадобился визит Лукашенко – как Китай может начать помогать РФ в войне

В то время, как самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко ищет счастья в Китайской Народной Республике (КНР), подыгрывая псевдомиротворческим порывам последнего в ракурсе российско-украинской войны, США в очередной раз предупредили Китай о последствиях возможной передачи оружия стране-агрессору. Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать сближение Минска и Пекина – и его возможные последствия в ракурсе войны России против Украины.

Си Цзиньпин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Приезд Лукашенко в Китай – это явление вассала вассала к их общему хозяину

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

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"Россия сейчас полностью зависит от Китая. Причем сразу по нескольким направлениям. Во-первых, КНР обеспечивает российские золотовалютные резервы. Во-вторых, он покупает у России подсанкционную нефть. Если бы он не выкупал бОльшие объемы ее, чем ранее, стране-агрессору пришлось бы сокращать добычу. Так что российская экономика сейчас полностью зависит от Китая. В свою очередь, белорусская экономика – полностью зависит от России. Поэтому приезд Лукашенко в Китай – это явление вассала вассала к их общему хозяину. Естественно, что он будет хвалить план того государства, которое обеспечивает его существование".

Однако, продолжает эксперт, этот план КНР направлен, прежде всего, на экономическую экспансию. Что включает в открытое противоречие с интересами других крупных геополитических игроков.

"С другой стороны, многие международные эксперты сошлись на том, что, возможно, россияне вынуждены будут преподнести Украину на блюдечке Китаю. И последний это понимает", – констатирует Виктор Савинов.

Лукашенко Китай используется в качестве раздражителя для Запада

По мнению политтехнолога, соучредителя Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, худший сценарий состоит в том, что Беларусь станет перевалочным пунктом для китайских технологий, возможно, даже вооружений – для России.

"С точки зрения рынка Беларусь для Китая – ничто и ни о чём", – подчеркивает эксперт.

Лучший сценарий – идет просто игра КНР с Западом, попытки Пекина обратить на себя внимание.

на самом деле – про Китай, а не про Украину. Это посылы к ЕС, к США по поводу санкций, рынков, военных блоков. И даже акценты на важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности – больше о Тайване, чем о нас, – поясняет Алексей Голобуцкий. – После провала трехлетней борьбы с коронавирусом, у Китая мало инструментов влиять на внешнюю повестку. Как выяснилось, он оказался во многом колоссом на глиняных ногах. И даже его "мирный план" показал провал попытки КНР изображать из себя сверхдержаву. Ведь там нет ни гарантий, ни убедительной мотивации, не пошаговости. Ничего, что отличает реальный план от фиктивного". "Потому что весь этот озвученный "мирный план"

Эксперт не ожидает неких радикальных шагов со стороны Китая. Уж точно не с помощью Беларуси. Уж точно не ради России.

"КНР играет на противоречиях. Действует, как наблюдающая за двумя дерущимися тиграми мудрая обезьяна из известной китайской поговорки. Именно эту роль традиционно пытается играть Пекин, – рассказывает Алексей Голобуцкий. – Что до роли Лукашенко, то его Китай используется в качестве раздражителя для Запада. При этом он не разжигатель войны как тот же Путин. Если бы в КНР прибыл Путин – это был бы явный сигнал, что Китай идет на серьезный разрыв с Западом. А Лукашенко – фигура более мелкая, незначительная".

Политтехнолог напоминает, что в ситуации до российского широкомасштабного вторжения Беларусь выступала в качестве одной из стран, задействованных в китайском глобальном проекте "Один пояс, один путь". Тот был ориентирован на ЕС – крупнейший рынок сбыта товаров КНР. Но во время этой войны проект замер, ведь логистические цепочки оборваны.

"Будь Беларусь нейтральной страной – можно бы говорить о ее логистической ценности для Китая. Но так как она вовлечена во всех смыслах в войну и далеко не на стороне Запада – такой ракурс РБ обесценивается. Так о чём тогда этот визит Лукашенко в Китай? Да еще такой продолжительный – три дня. Возможно, о том, что китайский лидер Си Цзиньпин за последние три коронавирусных года всего шесть раз был за границей. И к нему очень редко кто-либо приезжал. И "товарищу Си" надо показывать, что трехлетний карантин, подкосивший экономику, закончился. Что страна открыта. Потому – приветствуем Лукашенко. И немного раздражаем этим Запад. Суть же – торги между Китаем и Западом. А Беларусь тут просто маленький пазлик, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Фактически, КНР намекает Западному миру, что Москва без позволения Пекина не переступит черту, не применит то же тактическое ядерное оружие. Демонстрация неких действий, по сути же – пиар, пыль в глаза и надежды на то, что Запад станет более чуток к тем или иным китайским пожеланиям".

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