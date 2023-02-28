Чем вызван визит Лукашенко в КНР – какие договорённости могут быть приняты в свете войны в Украине

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко во время посещения Китайской Народной Республики нахваливал "мирный план" КНР, вызвавший немало вопросов, а также настаивал на немедленных переговорах Киева и Москвы без предварительных условий. О чем говорят "китайские маневры" Лукашенко? Как ситуация с китайско-белорусским треком в российско-украинской войне может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

То, что в рамках этого визита взаимоотношения КНР и РФ будут обговариваться в контексте войны в Украине – нет сомнений

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 гг), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поясняет:

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"Присутствие Китая в Беларуси (в частности, в ее экономике) последние лет 15 было значительным. И всегда раздражало российский бизнес. Между КНР и РБ существуют определенные экономические, а возможно – и политические – отношения. В контексте нынешних событий не исключаю, что Лукашенко осуществляет транзитную миссию в диалоге между Москвой и Пекином. Трехдневный официальный визит объяснить только какими-то экономическими проектами (прожектами) нельзя".

По мнению эксперта, не исключено (теоретически), что Лукашенко может вести переговоры о строительстве на территории Беларуси совместного с китайцами предприятия по производству дронов.

"То, что в рамках этого визита взаимоотношения КНР и РФ будут обговариваться в контексте войны в Украине – нет сомнений. Ну, а заявления Лукашенко о лучшем в мире "мирном плане" от Китая – элементарная пропаганда. Как и заявления рупора Кремля – Пескова, что это якобы "фундаментальный план", который надо изучить. Но, что там изучать? Во-первых, это не план, в чём уже сами китайцы признались. Просто их общая визия, потому что там нет конкретики. Во-вторых, что касается содержимого – нет сомнений, что это результат совместной работы китайцев и россиян. Фактически, этот "план" можно свести к двум пунктам: пункт первый – просто перестать стрелять, пункт второй – отменить санкции", – резюмирует Георгий Тука.

В условиях экономических санкций Запада против РБ торговля с КНР и новые кредиты делают Минск и Пекин естественными союзниками

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов считает, что ожидать от Китая такой же позиции по войне в Украине, как у Польши или Великобритании, было бы наивно.

"Цели Украины – хотя бы сохранить относительный нейтралитет КНР, и чтобы Россия так и не получила летальное вооружение китайского производства, – отмечает он. – В китайском плане есть некоторые пункты, которые совпадают с "формулой мира Зеленского" — уважение к территориальной целостности, сохранение зернового коридора, ядерная безопасность. Поэтому этот план Украина воспринимает скорее как набор идей к обсуждению. И естественно, что пункты об отмене санкций или прекращению поставок западного вооружения противоречат сегодняшним интересам Украины".

У Беларуси, продолжает эксперт, существует довольно плотное сотрудничество с Китаем. Это касается совместных производств, технопарков, инвестиций, транспортных коридоров. Естественно, налажены и политические контакты.

"Беларусь может рассматривать китайскую дипломатическую поддержку как противовес кремлевским планам по поглощению РБ – Россией и трансформацию проекта союзного государства в создание единой страны. Эти планы в очередной раз были опубликованы в прессе в последние недели", – подчеркивает Игорь Попов.

Он акцентирует, что при непосредственном выполнении китайский план приведет к заморозке войны, и это может соответствовать тактическим интересам Беларуси.

"Таким образом, будет ослаблено российское давление по принуждению Беларуси к полномасштабному участию в агрессии против Украины, – поясняет эксперт. – Но, если война будет продолжена, могут возникнуть риски поставок отдельных китайских комплектующих для российских производств через Беларусь. В любом случае, в условиях экономических санкций Запада против РБ торговля с КНР и новые кредиты делают Минск и Пекин естественными союзниками. Киеву важно продолжить тонкую дипломатическую игру с этими странами, сохранить диалог и не отвергать все их инициативы. В то же время, национальные интересы Украины должны быть учтены в таких диалогах".

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