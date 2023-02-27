Почему у Путина появились страхи о распаде РФ – как ускорить победу над агрессором

Российский диктатор Владимир Путин порассуждал о возможном распаде нынешней РФ в интервью государственному пропагандистскому телеканалу "Россия-1". По логике Путина, это станет возможно, если страна-агрессор проиграет в этой войне и будет разделена. Он также в очередной раз побряцал ядерным оружием. В свою очередь, директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Украина должна нанести удар по Путину и его высокомерию – прежде всего, на поле боя. Акцентируя при этом, что Путин не верит, что в ближайшее время сможет победить, но и позволить себе проиграть тоже не может. О чем говорят данные заявления? Какие видятся наиболее реальные варианты развития событий в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Войну нужно переносить на территорию противника, чтобы обессилить врага

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний называет свежие заявления Путина частью продуманной стратегии.

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"Кремль явно ведет торги с Западом, эксплуатируя страхи последнего относительно того, что произойдет, если РФ распадется. Речь о вопросах контроля над ядерным оружием, химическим и так далее. Эта тактика может иметь успех, потому что точных ответов на вопрос – что будет в случае развала России – у Запада пока нет. Кремль это активно использует", – поясняет эксперт.

Понятно, продолжает он, что и Путин, и его окружение уверены – страну при имеющихся ресурсах они удержать смогут. Нет пока опасности развала. Но, акцентирует Тарас Загородний, идут активно торги вокруг такой вероятности. Главная задача – добиться прекращения помощи Украине со стороны Запада.

"Чем отвечать на этот шантаж? Во-первых, увеличением со стороны союзников всесторонней помощи. Во-вторых, сама Украина должна для скорейшей победы максимально мобилизовать свой ВПК. Потому что многие виды оружия, которое нам необходимо, к примеру, для ударов по территории РФ, к сожалению, партнеры нам вряд ли предоставят. Речь о дальнобойных ракетах, барражирующих беспилотниках и так далее. А без переноса войны на российскую территорию, она может затянуться надолго, – предупреждает эксперт. – Я, конечно, приветствую заявления главы ЦРУ о том, что Украина должна победить агрессора на поле боя. Но вопрос в том – какими жертвами и в какой период времени. Судя по тому, как дозировано нам поставляют вооружение, создается ощущение, что Украина – единственная страна, заинтересованная в скорейшей нашей победе".

Тарас Загородний акцентирует, что перенос на территорию РФ, а теперь и Беларуси (где 26 февраля подорвали самолет дальней связи), некоторых военных действий уже есть. В том числе стараниями СБУ, Сил специальных операций.

"Глава СБУ Малюк не подтверждает и не отрицает (в стиле израильского "Моссада"), что наши соответствующие акции проходят уже и на территории противника. Но этого нужно больше. В промышленных масштабах, – уверен эксперт. – Чтобы обессилить врага, заставить его прекратить войну и пойти на справедливый мир".

Скорейшего падение путинского режима действительно, будет зависеть от наших побед на полях всех сражений

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

"Риторика Путина за год разительно изменилась – от суперпобедной (в стиле – мы всё возьмем и захватим на раз-два) до упаднической а-ля Стрелков-Гиркин. Когда президент говорит о вероятном развале свой страны на части (что ретранслируется официальными источниками), это говорит о том, что дела у РФ очень плохи. И Путин это, похоже, понимает".

Что касается заявления главы ЦРУ касательно необходимости нанесения удара по Путину и его высокомерию на поле боя, то, по словам эксперта, важно понимать, что путинская агрессия превратила в такое поле боя не только Украину, но и РФ.

"Немалая часть наших союзников уже дали понять, что украинцы имеют право атаковать (разным способом) военные объекты и логистические цепочки на территории России. Что это наши законные цели. И скорейшего падение путинского режима, скорейшее завершение войны, действительно, будет зависеть от наших побед на полях всех сражений, включая территорию страны-агрессора. Как и от помощи со стороны Запада –финансовой, военной, дипломатической, в виде санкций против РФ", – поясняет Денис Богуш.

По его словам, учитывая разрыв в технологиях между Россией и Западом, учитывая скорый приход в Украину в массовом количестве современных танков (немецкие Leopard, британские Challenger 2, американские Abrams), бронетранспортеров Bradley и Marder, а со временем и истребителей (надеемся на американские F-16 или французские "Миражи"), учитывая укрепление нашей ПВО/ПРО новейшими системами Patriot, NASAMS, IRIS-Т, SAMP/T Mamba – то, что творили с россиянами в прошлом году РСЗО HIMARS, вынося их склады и логистику, покажется противнику "цветочками".

"Высокотехнологичное вооружение, которое всё больше осваивает ВСУ, в десятки раз превосходит технологии российской армии. Последняя имеет лишь одно преимущество – огромный человеческий ресурс (даже ракеты уже заканчиваются). Но из-за того, что мы воюем с помощью современных технологий, необученный, немотивированный, кое-как собранный российский ресурс просто попадает в топку войны – и массово сжигается в ней (по данным нашего Генштаба, за год с небольшим оккупанты потеряли почти 150 тысяч убитыми). И Путину победа точно не светит, – уверен Денис Богуш. – Были надежды, что Китай как-то "впишется" за Россию – деньгами, технологиями, оружием. Но Пекин, похоже, продолжает сохранять относительный нейтралитет. На политико-дипломатическом уровне поддерживает Москву, сбывает свои товары в РФ, закупает у нее по дешевке энергоресурсы. Но – не более. Так что крах агрессора – неминуем".

В РФ вряд ли возможен "низовой" бунт

Политтехнолог Борис Тизенгаузен полагает, что сам Путин понимает – Россия фактически искусственно собранное государство, состоящее из очень разных народов. Причем, эти народы находятся не в равных позициях. Есть "титульная нация" (условный русские), а остальные — где-то сбоку, в стороне.

"То, что эта самая "титульная нация" довлеет над остальными, было очень заметно. И в российском кинематографе, и в литературе, и во всех медиа-проектах. И когда Путин говорит о вероятности распада РФ на "уральцев", "московитов" и так далее, он, похоже, прекрасно понимает неизбежность этого. Как Советский Союз был "тюрьмой народов", так и РФ на сегодняшний день является чем-то аналогичным. В той же Якутии, наверняка, не совсем понимают, почему, добывая огромное количество алмазов и имея возможность из своего региона сделать цветущий край, они направляют всю прибыль в Москву, где та распределяется между ближайшим окружением Путина", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, в РФ вряд ли возможен "низовой" (народный) бунт. А вот в элитах там давно назревают, как минимум, протестные настроения.

российские олигархи теряют часть своих активов, влияния, комфорта, – подчеркивает Борис Тизенгаузен. – А российские олигархи имеют влияние и на силовой блок, и на криминалитет, и на общую экономику. Если бы вдали туннеля, куда Путин загнал РФ этой войной, замаячил хоть какой-то свет (что есть возможность выиграть или отступить, "сохранив лицо" и преумножив ресусры) – другое дело. Но этого нет. И всё движется в очень неправильном направлении, по мнению части россэлит. Которые, однако, пока не созрели для " дворцового переворота". "На свержение Путина там пока не решаются. Но с каждым новым санкционным пакетом (а ЕС на днях принял уже десятый),

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