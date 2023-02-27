Взрывы на аэродроме в Мачулищах: о чем говорит произошедшее – почему стоит задуматься лукашенко

Белорусский аэродром в Мачулищах, где базируется российская авиация, в воскресенье накрыли взрывы. Появилась информация, что под удар попал (похоже, стараниями белорусских партизан) очень дорогой самолет ДРЛО А-50. Почему подобные акции важны не только в военном, но и в политическом смысле? Чего ожидать далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Взрывы на аэродроме в Мачулищах. Фото: из открытых источников

При таких условиях лукашенко будет пытаться действовать еще более жестоко по отношению к гражданам Беларуси

По мнению политического эксперта Александра Антонюка, главный результат происшедшего – именно военный приоритет, поскольку речь идет об "ослеплении" российских воздушных сил (самолет ДРЛО А-50 – это, фактически, летающий радар), что ослабляет позиции агрессора в войне.

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"Но это еще и политический удар, – подчеркивает эксперт. – Ведь война, как известно, это один из способов внедрения политики. И потеря боевой единицы ослабляет возможности совершать эффективные тактические военные действия".

Вместе с тем, продолжает Александр Антонюк, с точки зрения позиции лукашенко, это сигнал, что даже спустя три года проведения им зачисток оппозиционных движений, его режим не способен полностью контролировать вопросы безопасности в Беларуси. И это сегодня отражается на безопасности российских войск.

"Конечно, при таких условиях, лукашенко будет пытаться действовать еще более жестоко по отношению к гражданам Беларуси, – прогнозирует эксперт. – Его тоталитарный режим будет подозревать их в партизанской деятельности или даже нелояльности к нему. Однако такие действия точно не дадут эффект покоя и надежности в прочности режима лукашенко".

Белорусскому руководству ради собственного сохранения следует избегать втягивания своей армии в войну против Украины

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что удары по военным объектам Беларуси, которые используются россиянами против Украины – важны, потому что демонстрируют решимость нашей страны и ее союзников (в данном случае, речь, похоже, о белорусских партизанах) бить по любой территории, используемой как база для российской агрессии.

"Еще до начала полномасштабного российского вторжения и даже первые месяцы после ее начала – такой уверенности не было. Спустя более года "Большой войны" – она точно есть. И периодически реализуется на практике, – отмечает эксперт. – В случае с подрывом российского самолета на аэродроме в Мачулищах – это еще и важный сигнал белорусскому режиму. Что в случае полноценного втягивания Республики Беларусь (РБ) в эту войну, будут очень плохие последствия, в первую очередь, для белорусского руководства".

Следует понимать, поясняет Сергей Таран, что, в отличие от РФ, где путин до сих пор имеет достаточную поддержку народа, у лукашенко такой поддержки нет – и точно не будет.

"Даже для россиян путину всё сложнее искать мотивацию – зачем им воевать с Украиной. А для белорусов такой мотивации просто нет. Напомню, что выборы в августе 2020-го лукашенко выиграл исключительно фальсификациями и силовым разгоном демонстраций протеста. Его легитимность более чем условна, – подчеркивает эксперт. – А начало военных действий с участием белорусской армии окончательно обесценит лукашенковский режим, ослабит и делегитимизирует его в глазах даже относительно лояльной части населения. События в аэропорту "Мачулищи" доказали, что обострение в РБ – неминуемо. Причем, не только на территории, приграничной с Украиной. Потому белорусскому руководству ради собственного сохранения следует избегать втягивания своей армии в войну против Украины".

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