Стало известно, кому и как удалось ударить по аэродрому Мачулищах

Отработка, которая сегодня состоялась утром по территории авиабазы вблизи поселка Мачулище, что в Беларуси, является хорошо подготовленной. Для этого использовались средства с дальностью поражения 5 километров. Об этом в Телеэфире рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.



Рассматривались две версии удара по военному аэродрому в Беларуси

По его словам, белорусам точно не удастся найти виновных. На такого типа аэродромах вблизи украинской границы стоят очень мощные системы ПВО. Это свидетельствует о том, что ни БпЛА, ни вертолет Ту-141 "Стриж" не пройдут.



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"Скорее всего работа либо белорусских партизан, либо украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), либо еще чьих-то — не факт, что украинских", — отметил он.

По мнению военного эксперта, отработать по аэродрому можно успешно благодаря определенным средствам поражения с дальностью хотя бы 5 километров.

"Эти средства есть, они в мире есть, у нас есть, возможно, уже и тех самых белорусских партизан, а, возможно, у белорусов, которые воюют против России на нашей стороне", — добавил Свитан.

Сегодняшний "хлопок" в Беларуси, как он уверяет, это результат работы наземных служб. Роман Свитан рассказал, что, вероятно, партизаны использовали что-то типа Javelin, отработав по самолету ДРЛО А-50 и двигателях, которые есть на аэродроме.

"Оптимальный вариант такого рода действий — это работать по топливному заправщику, который сейчас заправляет самолет. Это лучший вариант", — сосредоточил внимание он.

По мнению военного эксперта, заправщик светится в инфракрасном диапазоне, а это дает возможность ракете целиться на этот видимый сигнал.

"Я думаю, "партизаны", то есть разведывательные группы, которые работают по российским военным объектам, которыми являются те же самые Мачулищи: военные самолеты и вся инфраструктура аэродрома, знают, как это делать", — добавил он.

К тому же соответствующие группы были хорошо подготовленными, поэтому все меры белорусов, направленные на отслеживание и перехват причастных, напрасны. Роман Свитан также рассказал, что аэропорт "Энгельс" в Саратовской области, куда неоднократно пожаловал "хлопок", точно не был прикрыт системой ПВО.

"Системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы у россиян стоят и прикрывают те около 40 аэродромов, которые есть вдоль границы с Украиной. Это касается и Беларуси", — пояснил он.

По его словам, противник подтягивал С-400 "Триумф", С-300 в 5 областей, граничащих с Украиной, и в оккупированный Крым. А до "Энгельса" прошли наши "Стрижи". По мнению военного эксперта, по старой советской традиции глубинные аэродромы не прикрываются системами ПВО.

Глава BYPOL Александр Азаров сообщил, что к "приключениям" российского самолета таки причастны партизаны. СМИ также сообщают, что минобороны РБ и РФ отказались комментировать журналистам события. В самолете ДРЛО А-50 повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.

"Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. Происшествие произошло во время работы вблизи этого самолета снегоуборочной техники. [...] Белорусские партизаны последовательны в изгнании фашистов со своей земли", — пишет инициатива.



Как писали "Комментарии", утром местные жители слышали два взрыва в районе аэродрома. Также была информация от белорусов о взрыве ночью.