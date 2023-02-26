Стало известно, кому и как удалось ударить по аэродрому Мачулищах

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Моесеенко Валентина
Отработка, которая сегодня состоялась утром по территории авиабазы вблизи поселка Мачулище, что в Беларуси, является хорошо подготовленной. Для этого использовались средства с дальностью поражения 5 километров. Об этом в Телеэфире рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.
Рассматривались две версии удара по военному аэродрому в Беларуси
По его словам, белорусам точно не удастся найти виновных. На такого типа аэродромах вблизи украинской границы стоят очень мощные системы ПВО. Это свидетельствует о том, что ни БпЛА, ни вертолет Ту-141 "Стриж" не пройдут.
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"Скорее всего работа либо белорусских партизан, либо украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), либо еще чьих-то — не факт, что украинских", — отметил он.
По мнению военного эксперта, отработать по аэродрому можно успешно благодаря определенным средствам поражения с дальностью хотя бы 5 километров.
Сегодняшний "хлопок" в Беларуси, как он уверяет, это результат работы наземных служб. Роман Свитан рассказал, что, вероятно, партизаны использовали что-то типа Javelin, отработав по самолету ДРЛО А-50 и двигателях, которые есть на аэродроме.
По мнению военного эксперта, заправщик светится в инфракрасном диапазоне, а это дает возможность ракете целиться на этот видимый сигнал.
К тому же соответствующие группы были хорошо подготовленными, поэтому все меры белорусов, направленные на отслеживание и перехват причастных, напрасны. Роман Свитан также рассказал, что аэропорт "Энгельс" в Саратовской области, куда неоднократно пожаловал "хлопок", точно не был прикрыт системой ПВО.
По его словам, противник подтягивал С-400 "Триумф", С-300 в 5 областей, граничащих с Украиной, и в оккупированный Крым. А до "Энгельса" прошли наши "Стрижи". По мнению военного эксперта, по старой советской традиции глубинные аэродромы не прикрываются системами ПВО.
Глава BYPOL Александр Азаров сообщил, что к "приключениям" российского самолета таки причастны партизаны. СМИ также сообщают, что минобороны РБ и РФ отказались комментировать журналистам события. В самолете ДРЛО А-50 повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.
"Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. Происшествие произошло во время работы вблизи этого самолета снегоуборочной техники. [...] Белорусские партизаны последовательны в изгнании фашистов со своей земли", — пишет инициатива.
Как писали "Комментарии", утром местные жители слышали два взрыва в районе аэродрома. Также была информация от белорусов о взрыве ночью.
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