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Генштаб: авиация ВСУ разгромила четыре района сосредоточения россиян

Также ВСУ был поражен пункт управления и склад боеприпасов противника

сегодня, 08:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские пилоты за прошедшие сутки нанесла четыре прицельных удара по районам сосредоточения российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Генштаб: авиация ВСУ разгромила четыре района сосредоточения россиян

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников


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"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин", — говорится в сводке.

Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов российских захватчиков.                                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны рассказали, выполнит ли Шойгу приказ Путина – захватить Донбасс к марту.

Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. Очередной жертвой стал Краматорск, где под удар попал четырехэтажный жилой дом. Есть погибшие и травмированные. Тем временем Кремль проводит информационно-психологические операции, стараясь растянуть украинские войска, а подспудно готовя эскалацию на критических направлениях, которыми являются юг и восток. Почему, видя всё это, Запад так и не дает нам полный арсенал запрашиваемого вооружения, включая авиацию и дальнобойные ракеты? Как могут события развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в преддверии польского вояжа Байдена: почему это важно – о чем может идти речь на встрече с Зеленским.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02U14GQXM1LHdkGopnxgX7n8f3F614fQ8kyfHU2i1xP2QTZrMj8csfsnH62Fy2XqNvl
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