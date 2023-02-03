Генштаб: авиация ВСУ разгромила четыре района сосредоточения россиян

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Кравцев Сергей
Украинские пилоты за прошедшие сутки нанесла четыре прицельных удара по районам сосредоточения российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников
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Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов российских захватчиков.
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Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. Очередной жертвой стал Краматорск, где под удар попал четырехэтажный жилой дом. Есть погибшие и травмированные. Тем временем Кремль проводит информационно-психологические операции, стараясь растянуть украинские войска, а подспудно готовя эскалацию на критических направлениях, которыми являются юг и восток. Почему, видя всё это, Запад так и не дает нам полный арсенал запрашиваемого вооружения, включая авиацию и дальнобойные ракеты? Как могут события развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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