Генштаб: авиация ВСУ разгромила четыре района сосредоточения россиян

Украинские пилоты за прошедшие сутки нанесла четыре прицельных удара по районам сосредоточения российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

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"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин", — говорится в сводке.

Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов российских захватчиков.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. Очередной жертвой стал Краматорск, где под удар попал четырехэтажный жилой дом. Есть погибшие и травмированные. Тем временем Кремль проводит информационно-психологические операции, стараясь растянуть украинские войска, а подспудно готовя эскалацию на критических направлениях, которыми являются юг и восток. Почему, видя всё это, Запад так и не дает нам полный арсенал запрашиваемого вооружения, включая авиацию и дальнобойные ракеты? Как могут события развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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