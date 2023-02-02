Польский вояж Байдена: почему это важно – о чем может идти речь на встрече с Зеленским

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что рассматривается вариант встречи президент США Джо Байдена в Польше (во время его визита туда, предположительно, в феврале) с президентом Украины Владимиром Зеленским и польским президентом Анджеем Дудой. Пи этом сам Зеленский заявил, что его на подобную встречу в Польшу не приглашали. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эту информацию и вероятность, что в феврале, на который приходится годовщина российского широкомасштабного вторжения в Украину, состоится зарубежный визит Зеленского.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Во время пребывания Байдена в Европе можно ожидать громких заявлений о единстве демократического мира перед лицом новейших угроз

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

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"Визит президента США в Европу в дни, когда год назад началось широкомасштабное вторжение российской федерации в Украину, мог бы стать символом того, что Штаты вновь стали лидером Свободного мира. Лидером действенным, смелым и системным".

Когда прилетит глава Белого Дома и куда – это, по мнению эксперта, второстепенные вопросы. Ответы на них, отмечает он, учитывая обстоятельства, мы узнаем только в день или накануне визита.

"Сейчас вероятным местом проведения визита, называется Польша. Однако это может быть и Украина, ведь в таком случае эффект от визита был бы сильнейшим, – поясняет Вадим Трюхан. – И точно можно предположить, что Байден посетит не одну страну. Ведь в последнее время американские президенты не прилетают в Европу для посещения лишь одной страны. Как правило, европейское турне американского лидера включает несколько стран, а также многосторонние саммита, например, НАТО, ЕС и так далее. И содержательное наполнение играет архиважную роль".

Эксперт не сомневается, что во время пребывания Байдена в Европе, не зависимо от того, где именно он побывает, можно ожидать громких заявлений о единстве демократического мира перед лицом новейших угроз. Речь, в первую очередь, тоталитарной путинской россии. Кроме того, будет объявлено о качественно новых пакетах помощи США – и Украине, и другим восточноевропейским союзникам Штатов.

"Можно также предположить, что под визит Байдена будет организовано проведение так саммита, посвященного обсуждению пост-военного будущего россии и глобальной системы безопасности, частью которой должна быть европейская система безопасности", – считает Вадим Трюхан.

Касательно возможных визитов Зеленского за границу, эксперт отмечает, что после декабрьского полета украинского президента за океан, в США, никаких табу уже нет.

"В то же время, при принятии подобного решения Зеленский должен учитывать практическую пользу для государства от его визита и оперативную обстановку на украинско-российском фронте. Можно предположить, что россияне обязательно попытаются воспользоваться отсутствием верховного главнокомандующего в стране. Следовательно, для исключения подготовки к возможным провокациям, никаких анонсов о визитах ожидать не следует", – поясняет экс-дипломат.

Организация встречи упирается в вопрос безопасности и реальной угрозы начала нового вторжения армии рф на территории Украины

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, идея встречи сразу трех президентов – США, Украины и Польши – интересная уже тем, что если такой саммит и случится, то для очень многих в Еврозоне будет максимально понятно, кто отныне занимает лидирующие позиции на Европейском континенте.

"Думаю, что у тех же ФРГ или Франции такое повышение уровня Польши в дипломатических и публичных табелях о рангах вызовет зубовный скрежет. Да, европейские партнеры по договоренностям Парижского коммюнике (встреча в нормандском формате в декабре 2019 года), вы и тогда не особо хотели победы Украины. А с начала полномасштабного вторжения рф в Украину – и вовсе ждали, когда путин победит, чтобы снова можно было торговать и ручкаться с россией. В отличие от Республики Польша, которая сразу стала нашим мощным партнером по сопротивлению российской агрессии. Ключевые партнеры проявляют себя именно в такое время, – акцентирует эксперт. – И Польша, как и США, Великобритания, страны Балтии – топовые из них сейчас для Украины".

Светлана Кушнир предполагает, что если Зеленского еще не пригласили, то саму встречу не готовят по канонам дипломатического протокола. И если она и случиться, то будет встречей "на ногах", – то есть, без особых конкретных решений.

"Рамочно есть, что обсуждать – усиление присутствия и учения дополнительного военного контингента с размещением постоянного штаба 5-го армейского корпуса США именно в Польше. Думаю, есть о чем посовещаться относительно первых постоянных американских сил на восточном фланге НАТО, возможной поддержки безопасности границ Альянса и западной части Украины, – отмечает эксперт. – Но вся организация встречи на сегодня упирается в вопрос безопасности и реальной угрозы начала нового вторжения армии рф на территории Украины. Думаю, что развязку по гипотетической трехсторонней встрече мы увидим уже в первой декаде февраля".

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