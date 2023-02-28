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Есть ли угроза нового ракетного удара: чего ждут россияне

Сейчас в Черном море два подводных ракетоносителя с восемью "Калибрами" наготове

сегодня, 15:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Угроза нового ракетного удара по территории Украины является высокой, россияне выискивают новую тактику обхода противовоздушной обороны. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Есть ли угроза нового ракетного удара: чего ждут россияне

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Уровень угрозы остается достаточно высоким. Враг выискивает новую тактику, и мы наблюдаем за этим. Мы видим, что они пытаются обнаружить нашу противовоздушную оборону, ведь она препятствует результативности, которую бы они хотели видеть от ракетных ударов", – отметила Наталья Гуменюк.


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Она также добавила, что оккупанты используют для разведки дроны и воздушные шары.

Стоит отметить, вечером 27 февраля оперативное командование "Юг" сообщило, что за день враг вдвое увеличил группировку по сравнению с утром. На дежурстве находились 12 кораблей, среди них 2 подводных ракетоносителя с общим залпом 8 крылатых ракет "Калибров" и 3 больших десантных корабля.                                     

По состоянию на день 28 февраля, по словам Гуменюк, наблюдается накопление корабельной группировки врага в Черном море из 13 кораблей. Количество ракетоносителей не изменилось.

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