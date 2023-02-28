В Воздушных силах рассказали, какие поставки ожидают от партнеров в самое ближайшее время

В Воздушных силах ВСУ ожидают от западных партнеров поставок дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Поскольку это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ударов врага. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Защита всей Украины, не только энергетической инфраструктуры, усиливается новыми средствами. Мы ожидаем поставки новых зенитных ракетных систем. Это дополнительные батареи и ракеты для NASAMS", — рассказал Юрий Игнат.

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Он подчеркнул, что это очень мощные вещи, которые работают, в частности, в Киевской области и сбивают вражеские ракеты и иранские дроны "Шахед".

"Ожидаем Patriot и SAMP/T, которые способны работать по баллистическим ракетам. Кроме того, украинская энергетика испытывает этап трансформации: обновление и модернизацию. Нам помогают западные партнеры в энергетическом секторе делать ее более современной, более устойчивой к вызовам и угрозам", — подытожил Игнат.

Также он отметил, что у россиян есть приоритетные цели и враг будет выбирать, где ему нужно ударить, но высшее военное руководство знает намерения оккупантов и будет соответственно реагировать на такие угрозы.

Стоит напомнить, недавно в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, он включает ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

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