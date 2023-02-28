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В британской разведке рассказали, как потеря самолета в Мачулищах отобразится на воздушных операциях РФ

В Минобороны Британии считают, что потеря самолета в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции РФ

сегодня, 09:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Потеря российского самолета А-50 в результате атаки на белорусском аэродроме в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке разведки Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, как потеря самолета в Мачулищах отобразится на воздушных операциях РФ

Подрыв российского самолета А-50. Фото: из открытых источников

Сообщается, 26 февраля 2023 года белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах, напоминает британское Минобороны.


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Группа BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждении передней и средней секций А-50, а также радиолокационной антенны.

Роль самолета А-50 роль заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

Хотя повреждения не были официально подтверждены, британское ведомство отмечает, что потеря А-50 будет значительной для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.

"В результате в строю, вероятно, останется 6 исправных А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции", – утверждается в обзоре.

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