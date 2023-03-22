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Ракетный удар по Запорожью: Лавров цинично оправдал Россию и во всем обвинил Запад

Лавров обвинил Запад якобы в "неисполнении обязательств", из-за чего у "России не осталось выбора"

сегодня, 22:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Захватчики РФ в среду, 22 марта, безжалостно навели ракеты на мирные многоэтажки в Запорожье.   В день, когда это случилось, глава МИД РФ Сергей Лавров в знак оправдания заявил, что "Запад не оставил России выбора". Об этом информируют российские медиа.

Ракетный удар по Запорожью: Лавров цинично оправдал Россию и во всем обвинил Запад

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Российское должностное лицо цинично обвиняет Запад якобы в "неисполнении обязательств".


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"Запад не оставил нам выбора, кроме как встать на защиту российских, русскоязычных жителей востока Украины, которые подвергались неприемлемой дискриминации и лишению базовых прав со стороны киевского "нацистского" режима", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прокомментировал удар по Запорожью . Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний удар рашистов по Запорожью, где ракета попала в многоэтажку. В результате попадания пострадали два дома и 25 человек, получивших травмы разной тяжести. Один человек от полученных травм уже погиб в больнице.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия назвала четыре страны, с которыми не будет говорить о мирных переговорах . Министерство иностранных дел РФ обнародовало список стран, которых считает "стороной конфликта", помогающих Украине в войне против России. Таким образом, по идее Кремля эти страны не имеют права участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией. Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил создать ядро стран Запада, которые могли бы стать посредником по переговорам между Украиной и Российской Федерацией. По его мнению, Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и Франция могли бы сплотить вокруг себя других партнеров и создать механизм мирных переговоров. Ишингер подчеркнул, что от Украины не нужно требовать готовности к переговорам, а такой шаг международного сообщества он оценивает как признание будущей капитуляции России.



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