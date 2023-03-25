Путин о западных танках: "У ВСУ будет 440, а у нас - 1600 танков"

Российский диктатор Владимир Путин дал интервью российским пропагандистам, в котором он поставил под сомнение способность западной промышленности обеспечить поставку миллиона снарядов ВСУ. Кроме того, он припугнул Украину и западных союзников танковой мощью России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Путина, на арест которого уже выдан ордер Международным криминальным судом.

Путін не вірить у спроможність західної промисловості

"Миллион (снарядов — ред.) — это много или мало? Это очень приличное количество. Это много. Но в ведущих странах НАТО, в тех же США, ежемесячно производится 14-15 тысяч снарядов. Вооруженные силы Украины, по подсчетам наших военных, используют за сутки до пяти тысяч снарядов. В следующем году (американцы — ред.) планируют производить 42 тысячи, в 2025 — 75 тысяч. В этом году — 14-15 тысяч. При этом ВСУ за день боевых действий тратят до пяти тысяч, — усомнился Путин.

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При этом диктатор опосредовано признал "снарядный голод" в ВС РФ, говоря о введении лимитов на расход снарядов в армии России.

"Вооруженные силы России тратят гораздо больше, — говорит Путин. — Сейчас Генштаб и Министерство обороны вынуждены вводить лимиты. Вместе с тем, производство российское, ВПК России очень быстрыми темпами, которых многие и не ждали, развивается. И мы за тот же период времени... российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим. Более чем в три раза".

Эту же пластинку, о количественном преимуществе России, Путин проиграл, говоря о поставках танков.

"Планируют направить на Украину 420-440 танков... За это время мы произведем новых и модернизированных танков свыше 1600. Общее количество танков в российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ", — сказал Путин.

Напомним, что ранее сообщалось о российских "модернизированных танках" — машинах, которые находились на хранении более полувека, и которые представляют из себя откровенный металлолом.

По данным Генштаба ВСУ, за год войны в Украине Россия потеряла свыше трех тысяч танков.

Кроме того, стало известно, что Россия начала отправлять на фронт "танки-франкенштейны".