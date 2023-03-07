Россия начала отправлять на фронт "танки-франкенштейны"

Появление на фронте бронетранспортеров МТ-ЛБ с корабельными зенитными установками свидетельствует о том, что Россия начинает создавать военную технику так, как это делают ИГИЛ и "Аль-Каида", сообщает британская The Telegraph со ссылкой на военных экспертов, пишут "Комментарии". Издание называет такую технику "танками-франкенштейнами".



Танки-франкенштейны

На бронетранспортерах МТ-ЛБ установлены корабельные зенитные установки 2М-3М. Компоненты такого "танка-франкенштейна" датируются 40-50 годами прошлого столетия. По словам Джастина Крампа из компании Sibylline, специализирующейся на разведке и геополитических рисках, Москва, вероятно, обратилась к военно-морской технике, потому что ее флот менее истощен, чем пораженные сражениями сухопутные силы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я подозреваю, что это было импровизировано из военно-морских установок , поскольку они имели доступ к ним и соответствующие боеприпасы", — сказал он. Такие "модификации", вероятно, свидетельствуют о серьезных проблемах российской армии, считает бывший офицер британской армии и военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, подобные "чудо" — боевые машины он видел на вооружении боевиков ИГИЛ в Сирии.

"Тот факт, что как вторая армия мира собирает вместе разную технику, которая мало чем отличается от той, которая была на вооружении у террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и ИГИЛ, свидетельствует о плачевном состоянии российской армии", — говорит. Бреттон-Гордон.

Похоже, Россия вынуждена так импровизировать из-за больших потерь пехоты. Россия вывела из глубочайшего хранения около 800 танков 60-летней давности в ответ на значимые утраты брони.

"Модифицированный дедовским методом бронетранспортер может использоваться для борьбы с украинскими беспилотниками, – пишет The Telegraph. – Такую технику могут также отправить на более спокойные участки фронта, чтобы оттуда перебросить более современную технику на передовую".

В последние дни в Украину также перебросили российские бронетранспортеры БТР-50, впервые принятые на вооружение в 1954 году.

" Бесконная пехота также пострадала из-за обострения проблем со снабжением в России, некоторые бойцы были направлены с лопатами по укрепленным украинским позициям , — информирует издание. – Их отправили в бой только с "огнестрельным оружием и лопатами", вероятно, для рукопашного боя " .

"Комментарии" также писали о том, что РФ сейчас вынуждена "придумывать новую тактику ударов". Российский ВПК и дальше способен производить за месяц до 40 ракет Х-101 и до 20 "Калибров", соответственно для оккупантов не проблема собрать "залп" одновременно еще на 1-2 массированных обстрела. Для армии врага проблема в том, что у них иссякли средства, которыми они пытались "продавить" нашу ПВО.



Как сообщал портал "Комментарии", украинские военные подвели российский бронированный вертолет Ка-52, который называют "летучим танком".

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне сполна испытывают на себе злобу Зеленского, — Пригожин