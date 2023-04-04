В чем важность визита лидеров ЕС в Пекин – может ли Си Цзиньпин пересмотреть свои связи с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направляются на этой неделе в Китай. Макрон хочет отговорить китайское руководство сближаться с Путиным. В США не надеются на успех, пишет Politico, напоминая неудачные попытки французского лидера выступить в роли миротворца накануне и вскоре полномасштабного после вторжения РФ в Украину. Смогут ли европейцы достучаться до Си Цзиньпиня? Есть ли вероятность, что очередной ядерный шантаж со стороны РФ мог изменить настрой Китая сближаться с путинским режимом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

На повестке дня – комплекс вопросов, где интересы ЕС и Китая сходятся

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

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"Думаю, во время переговоров представителей ЕС с властями Китая, поиск скорейшего завершения российско-украинской войны точно будет одним из важнейших вопросов. Но наряду с этим, особенно на фоне грядущего мирового экономического кризиса (а он уже накатывает), обязательно будут говорить и об экономике. Многие европейские страны рассматривают китайский рынок как амортизирующий для них. Немцы вообще ведут переговоры о том, чтобы переместить часть своей химической промышленности в Китай, где намного дешевле энергоносители, нежели в Европе (после отказа последней от соответствующих российских ресурсов). Там целый комплекс вопросов. В том числе, возможно, о том, что делать с Россией, какова будет ее дальнейшая роль в мире, как перестраивать эту страну после неминуемого краха свихнувшегося путинского режима".

По мнению эксперта, сейчас главная задача западной дипломатии (европейской в том числе), похоже, состоит в том, чтобы война не разрасталась. Не становилась всемирной.

Китай изначально четко давал понять, что категорически против нарушения договора о нераспространении ядерного оружия Не из любви к Украине или Европе, а из страха перед созданием опасного прецедента. Ведь если Россия позволяет себе перетащить часть ядерного вооружения в Беларусь, где гарантия, что с помощью тех же США ядерным оружием не обзаведутся те же Япония или Южная Корея, чего категорически не хочет Китай". "А если Китай начнет открыто помогать РФ военно-технически, это фактически станет стартом для Четвертой мировой войны (если рассматривать Холодную как третью), – подчеркивает Тарас Загородний. – Но у меня позитивные ожидания от европейско-китайских переговоров. В Пекине, похоже, окончательно убедились, что Путин совершенно невменяемый. Если раньше он, образно говоря, крутил дули западным странам, то теперь делает то же и в сторону Китая. Прежде всего, касательно размещения ядерного оружия в Беларуси

Кроме того, отмечает эксперт, есть риск, что Россия может помочь Ирану обрести статус ядерной державы. Что создаст взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке – со всеми вытекающими в виде роста цен на нефть и удару по экономике Китая.

"Так что на повестке дня – комплекс вопросов, где интересы ЕС и Китая сходятся. И, думаю, европейская дипломатия будет активно на этом играть", – констатирует Тарас Загородний.

С точки зрения Украины, этот визит можно будет считать успешным, если Си Цзиньпин после него позвонит Зеленскому

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что мы видим разную реакцию на так называемые "мирные пункты Си Цзиньпиня" со стороны США и ЕС.

"В Штатах однозначно отметили, что ничего конструктивного эти пункты не несут и вообще с подозрением относятся к дипломатической активизации Китая по теме российско-украинской войны. Тогда как в Евросоюзе, наоборот ряд политиков (ранее премьер Испании, теперь президент Франции) увидели в подобной активизации Китая позитив. Возможность использовать потенциал КНР для окончания российско-украинской войны. Есть четкое понимание, что если у ЕС нет особых рычагов влияния на Путина (санкции лично ему вреда не приносят), то у Си Цзиньпиня они есть. И я думаю, что грядущий визит в Пекин и Макрона, и Урсулы фон дер Ляйен, будет в том числе – об этом. О том, чтобы проверить, насколько китайский лидер готов выступить своеобразным медиатором в конфликте. Если с Путиным Запад общаться не готов – и это уже однозначная позиция, то с Си – готов. И эта поездка европейских лидеров будет своеобразным прощупыванием почвы, – прогнозирует политолог. – Насколько руководитель КНР готов слышать не только Путина, но и другую сторону. Созрел ли он уже для общения с президентом Украины ".

С точки зрения Украины, этот визит можно будет считать успешным, если Си Цзиньпин после него позвонит Зеленскому, считает эксперт. Причем позвонит – с готовностью не только что-то предлагать, но и слышать Киев.

"Характерно также то, что и Макрон (1 апреля), и Урсула фон дер Ляйен (4 апреля) имели перед поездкой в Китай телефонный разговор с Зеленским. И это подтверждает, что тема Украины будет на переговорах в Пекине одной из ключевых, – аргументирует Алексей Якубин. – Интересен и сам факт поездки в Китай главы Еврокомиссии. Похоже, Пекин выбрал стратегию общаться с каждой европейской страной отдельно, понимая, что внутри ЕС имеются определенная разность позиций. Однако присутствием на встрече Урсулы фон дер Ляйен позиция Евросоюзы как бы централизируется".

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