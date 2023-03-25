Война в Украине: с каким просьбами лидеры ЕС обратятся к Китаю – чего ожидать от Пекина

В Китае после визита Си Цзиньпина в Москву призвали европейские страны "сыграть роль" в поддержке мирных переговоров по войне России против Украины. Официальный Пекин хочет, чтобы Европа поддержала его так называемый "мирный план" и поспособствовала его воплощению в реальность. В начале апреля в Китай собираются президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Какие ожидания от этого визита и китайских игр в "миротворчество"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Границы Украины должны быть нерушимыми, это должно прозвучать громче, а не как-то завуалировано

Политический эксперт Сергей Таран считает, что задача минимум от контактов европейских политиков с китайским руководством в том, чтобы Пекин соблюдал нейтралитет касательно российско-украинской войны. То есть, не поставлял РФ оружие и несколько сменил свою риторику, четко обозначив, что границы Украины должны быть нерушимыми. Это должно прозвучать громче, а не как-то завуалировано, отмечает эксперт.

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"Задача максимум – чтобы Китай в какой-то форме присоединился к санкциям против страны-агрессора. Конечно, на сегодня это звучит фантастически. Но не стоит забывать, что Китай зависит от западной экономики намного серьезнее, чем от российских энергоносителей. И что вся экономическая мощь КНР во многом держится на западных инвестициях. И если они прекратятся (что частично уже происходит с переориентацией на ту же Индию, геополитического конкурента Китая), то и экономический рост КНР может прекратиться", – поясняет Сергей Таран.

Так что, констатирует он, контакты представителей ЕС с руководством Китая, безусловно, важны. А задачи, которые ставятся, могут быть выполнены – если не сразу, то в долгосрочной перспективе.

Европа будет убеждать Китай не помогать России вооружениями и, возможно, даже присоединиться к некоторым санкциям

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает, что Китай не мог быть настолько безрассудным и авантюристичным, чтобы ради интересов России поссорится со всем Западом, со своими основными рынками.

"Поэтому Китай будет по максимуму выжимать из ситуации, когда Россия изолирована и торговать ей не с кем. По сути, Пекин предложил Москве легитимацию как своего вассала в обмен на российские ресурсы. То есть позиция Китая – стоять в стороне и получать бонусы от безумия Путина", – поясняет эксперт.

Он считает, что Европа будет убеждать Китай не помогать России вооружениями и, возможно, даже присоединиться к некоторым санкциям. Первого Китай, вполне вероятно, будет придерживаться, что удовлетворит европейцев, отмечает Александр Палий.

Что до продвижения китайского "мирного плана", стоит напомнить, что верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель ранее раскритиковал его как мало имеющий общего с реально справедливым миром.

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