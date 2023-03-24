Макрон и лидеры ЕС собрались в Китай: какая причина

Недавний визит лидер КНР Си Цзиньпина в Москву серьезно обеспокоил Европу и США. Сразу после возвращения главы КНР в Пекин многие лидеры в Европе заявили. Что хотели бы переговорить с Си Цзиньпинем. Долго ждать не пришлось, и президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что посетит Китай в апреле. Его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на AFP.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Французский лидер в пятницу, 24 марта, объявил, что его поездка запланирована на начало апреля.

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"Я предложил президенту фон дер Ляйен сопровождать меня во время визита, чтобы представить единый европейский голос в Пекине", — сказал он.

Кроме того, издание Europa Press со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также посетит Китай в ближайшее время. Дату его поездки не называют.

Однако в СМИ предполагают, что Боррель может прибыть в Китай в середине апреля, когда отбудет на встречу министров иностранных дел стран G7, которая состоится в Японии.

Стоит отметить, премьер-министр Испании Педро Санчес также планирует посетить Китай. Его визит должен состояться на следующей неделе. В Пекин он прибудет по приглашению лидера Си Цзиньпина. Вероятно, во время своего визита он обсудит войну в Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – "мирный план" Китая: в Европейском Союзе заявили, что Пекин ставит на один уровень агрессора и жертву.



