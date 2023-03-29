logo

BTC/USD

28208.92

ETH/USD

1797.25

LTC/USD

91.84

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Почему Си Цзиньпин игнорирует переговоры с Зеленским – что выжидает Пекин
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Си Цзиньпин игнорирует переговоры с Зеленским – что выжидает Пекин

Лидер КНР выжидает дальнейших событий в российско-украинской войне, чтобы понять, насколько т.н. «мирный план» Китая может быть реализован на практике

сегодня, 19:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил главу Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина посетить нашу странуНо китайский лидер, посетивший недавно Москвупродолжает игнорировать КиевО чём говорит такая тактика Си, который долгое время пытался представлять позицию официального Пекина как нейтральную? Как КНР может действовать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему Си Цзиньпин игнорирует переговоры с Зеленским – что выжидает Пекин

Зеленский и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Пекин не хочет пока делать некий фальстарт, вести прямые переговоры с Киевом

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что отсутствие желания китайского руководства выходить на контакт с украинским, связано с двумя ключевыми причинами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Во-первых, после визита в МосквуСи Цзиньпин, видимо, несколько по-другому оценил развитие войны между Россией и Украиной. И по состоянию на сегодня занимает выжидательную позицию. Ожидая, как, наверное, большинство украинцев, наших западных партнеров, каких-то изменений, которые могут потенциально произойти на поле боя. И уже после этого будет ясно, насколько т.н. "мирный план" Китая может быть реализован на практике", – поясняет эксперт.

То есть, продолжает он, официальный Пекин не хочет пока делать некий фальстарт, вести прямые переговоры с Киевом, поскольку не знает, как будет ситуация развиваться дальше. И прекрасно понимает, что его призывы к перемирию не будут услышаны ни Украиной, ни нашими Западными союзниками.

Не исключено, отмечает Игорь Рейтерович, что Си Цзиньпин даже получит такой же отказ (прямой или завуалированный) непосредственно от Путина – касательно перемирия по-китайскиСоответственно, в КНР ждут некого перелома на фронте, когда вопрос переговоров выйдет на повестку дня – и будет логичнее выходить со своими мирными инициативами.

"Во-вторых, мне кажется, китайские власти сознательно всё несколько затягивают, поскольку видят, что Россия не достигла даже минимально приемлемых для себя целей в этой войне. А для Китая важна ситуация, чтобы РФ, с одной стороны, не могла победить так, как она этого хочет (захватив еще больше территории Украины или установив марионеточный режим). Но, с другой стороны, Пекин не может позволить России проиграть – так, как видят это Украина и страны, нас поддерживающие. То есть – выход на границы по состоянию на 1991 год, репарации, выдача военных преступников и так далее. Именно поэтому сейчас Си Цзиньпин решил взять определенную паузу, оттягивая непосредственно разговор с Зеленским, – констатирует эксперт. – Поскольку пока сам, похоже, не до конца понимает, о чём можно говорить и с какими предложениями выступать. Ведь делать предложения, которые мы сразу отвергнем – будет не очень хорошо для Китая с дипломатической точки зрения".

Си дает понять, что, при желании, с Путиным можно говорить не на прямую, а через него

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

"Мне кажется, тактика Си Цзиньпина состоит в следующем. Он понимает, что у Запада есть много вопросов по поводу его встречи с Путиным. Особенно, о чём они говорили не публично. И Запад хотел бы узнать, что именно лидер РФ и КНР пообещали друг другу. По сути, визитом в РФ — к нерукопожатому для Запада Путину, особенно после решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на его арестСи дает понять, что, при желании, с Путиным можно говорить не на прямую, а через него, через лидера КНР".

По мнению эксперта, акции Си серьезно выросли в цене. И поэтому он, похоже, сознательно выбирает позицию, чтобы Запад буквально уговаривал его побеседовать. И разговор тут будет уже не только о России, но и о Китае.

"Отсюда такая выжидательная тактика. Дальнейшее повышение китайских акций, – поясняет Алексей Якубин. – Думаю, через какое-то время Си точно переговорит с Зеленским. Тем более, что обращения по этому поводу идут и со стороны Украины, и со стороны Запада. Ну, а сейчас он дает понять, что Россия стала, по сути, вассалом Китая. И что о завершение войны нужно говорить с Пекином, а не с Москвой. Но при этом Запад должен что-то предложить Китаю. Думаю, Си будет максимально использовать удобную для себя ситуацию. Чтобы ему предложили максимально много".

Читайте также на портале "Комментарии" — Песков неожиданно признал "СВО" войной и заявил, что это "надолго".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!