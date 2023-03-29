Почему Си Цзиньпин игнорирует переговоры с Зеленским – что выжидает Пекин

Президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил главу Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина посетить нашу страну. Но китайский лидер, посетивший недавно Москву, продолжает игнорировать Киев. О чём говорит такая тактика Си, который долгое время пытался представлять позицию официального Пекина как нейтральную? Как КНР может действовать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зеленский и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Пекин не хочет пока делать некий фальстарт, вести прямые переговоры с Киевом

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что отсутствие желания китайского руководства выходить на контакт с украинским, связано с двумя ключевыми причинами.

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Си Цзиньпин, видимо, несколько по-другому оценил развитие войны между Россией и Украиной. И по состоянию на сегодня занимает выжидательную позицию. Ожидая, как, наверное, большинство украинцев, наших западных партнеров, каких-то изменений, которые могут потенциально произойти на поле боя. И уже после этого будет ясно, насколько т.н. "мирный план" Китая может быть реализован на практике", – поясняет эксперт. "Во-первых, после визита в Москву

То есть, продолжает он, официальный Пекин не хочет пока делать некий фальстарт, вести прямые переговоры с Киевом, поскольку не знает, как будет ситуация развиваться дальше. И прекрасно понимает, что его призывы к перемирию не будут услышаны ни Украиной, ни нашими Западными союзниками.

Не исключено, отмечает Игорь Рейтерович, что Си Цзиньпин даже получит такой же отказ (прямой или завуалированный) непосредственно от Путина – касательно перемирия по-китайски. Соответственно, в КНР ждут некого перелома на фронте, когда вопрос переговоров выйдет на повестку дня – и будет логичнее выходить со своими мирными инициативами.

"Во-вторых, мне кажется, китайские власти сознательно всё несколько затягивают, поскольку видят, что Россия не достигла даже минимально приемлемых для себя целей в этой войне. А для Китая важна ситуация, чтобы РФ, с одной стороны, не могла победить так, как она этого хочет (захватив еще больше территории Украины или установив марионеточный режим). Но, с другой стороны, Пекин не может позволить России проиграть – так, как видят это Украина и страны, нас поддерживающие. То есть – выход на границы по состоянию на 1991 год, репарации, выдача военных преступников и так далее. Именно поэтому сейчас Си Цзиньпин решил взять определенную паузу, оттягивая непосредственно разговор с Зеленским, – констатирует эксперт. – Поскольку пока сам, похоже, не до конца понимает, о чём можно говорить и с какими предложениями выступать. Ведь делать предложения, которые мы сразу отвергнем – будет не очень хорошо для Китая с дипломатической точки зрения".

Си дает понять, что, при желании, с Путиным можно говорить не на прямую, а через него

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

Си дает понять, что, при желании, с Путиным можно говорить не на прямую, а через него, через лидера КНР". "Мне кажется, тактика Си Цзиньпина состоит в следующем. Он понимает, что у Запада есть много вопросов по поводу его встречи с Путиным. Особенно, о чём они говорили не публично. И Запад хотел бы узнать, что именно лидер РФ и КНР пообещали друг другу. По сути, визитом в РФ — к нерукопожатому для Запада Путину, особенно после решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на его арест

По мнению эксперта, акции Си серьезно выросли в цене. И поэтому он, похоже, сознательно выбирает позицию, чтобы Запад буквально уговаривал его побеседовать. И разговор тут будет уже не только о России, но и о Китае.

"Отсюда такая выжидательная тактика. Дальнейшее повышение китайских акций, – поясняет Алексей Якубин. – Думаю, через какое-то время Си точно переговорит с Зеленским. Тем более, что обращения по этому поводу идут и со стороны Украины, и со стороны Запада. Ну, а сейчас он дает понять, что Россия стала, по сути, вассалом Китая. И что о завершение войны нужно говорить с Пекином, а не с Москвой. Но при этом Запад должен что-то предложить Китаю. Думаю, Си будет максимально использовать удобную для себя ситуацию. Чтобы ему предложили максимально много".

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