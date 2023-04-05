Мэр Мелитополя рассказал о взрывах в городе и панике среди оккупантов

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Кравцев Сергей
В северо-западных районах города 5 апреля прогремели взрывы. В районе, где были слышны взрывы, находится военный аэродром и локомотивное депо. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Мэр Мелитополя Иван Федоров.
Мелитополь. Фото: из открытых источников
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При этом он отметил, что в указанном районе местные жители видели скопление техники оккупантов.
Кроме того, Федоров указал, что в поселке Приазовское коллаборанты паникуют, а в их чатах все чаще появляются сообщения о том, что россияне сольют Мелитополь, как Херсон.
Отметим, 3 апреля на временно оккупированной части Запорожской области россияне поставили для некоторых жителей "дедлайн" на получение паспорта РФ. В этот же день в Мелитополе произошел "несчастный случай" с одним из пособников оккупантов.
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