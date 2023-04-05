В Минобороны объяснили, почему не раскрывают информацию о потерях ВСУ

Во время войны важно удерживать баланс между позитивными и негативными новостями. При этом власть приняла сознательную политику касаемо неразглашения потерь Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "NV" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава Минобороны отметил, постоянные плохие новости разрушают мораль и внутреннюю стойкость людей, таким образом разрушается и устойчивость обороны.

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"Для того, чтобы победить, вот это ощущение единства общества сверхважно, и враг пытается разрушать его в первую очередь. Эта вера нас уже спасла, потому что было время, когда в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа падет Киев, правительство вместе с президентом убегут, парламент убежит, ну и через три недели всю страну оккупируют", — добавил Алексей Резников.

Исходя из этого все украинские медиа пытаются давать положительные новости, как про количество потерь врага.

"Мы не демонстрируем и не говорим, сколько и какие у нас потери. Это сознательная политика, это принятое решение и на уровне Генерального штаба и Ставки Верховного Главнокомандующего, парламента и правительства", — отметил министр.

При этом Резником считает, что власть правильно коммуницирует на темы мотивированности и понимания опасности.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончании войны.



