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В Минобороны объяснили, почему не раскрывают информацию о потерях ВСУ

Министр обороны Алексей Резников считает правильной политику государства о закрытой информации о потерях ВСУ во время войны

сегодня, 12:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время войны важно удерживать баланс между позитивными и негативными новостями. При этом власть приняла сознательную политику касаемо неразглашения потерь Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "NV" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

В Минобороны объяснили, почему не раскрывают информацию о потерях ВСУ

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава Минобороны отметил, постоянные плохие новости разрушают мораль и внутреннюю стойкость людей, таким образом разрушается и устойчивость обороны.                                                                 


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"Для того, чтобы победить, вот это ощущение единства общества сверхважно, и враг пытается разрушать его в первую очередь. Эта вера нас уже спасла, потому что было время, когда в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа падет Киев, правительство вместе с президентом убегут, парламент убежит, ну и через три недели всю страну оккупируют", — добавил Алексей Резников.

Исходя из этого все украинские медиа пытаются давать положительные новости, как про количество потерь врага.

"Мы не демонстрируем и не говорим, сколько и какие у нас потери. Это сознательная политика, это принятое решение и на уровне Генерального штаба и Ставки Верховного Главнокомандующего, парламента и правительства", — отметил министр.

При этом Резником считает, что власть правильно коммуницирует на темы мотивированности и понимания опасности. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Резников рассказал, как продвигается вопрос западных самолетов для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончании войны.




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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/reznikov-o-kontrnastuplenii-voennaya-pomoshch-i-tayming-reshayushchie-dlya-pobedy-intervyu-50315526.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:57

Корумповані і на 10 рік війни будуть використовувати наратив про 72 години. Сталін теж вихвалявся, що його спільнику не вдався бліцкриг. Загиблих захисників вони ховають таємно, ніби соромляться, щоб вдавати непереможність Земуняцького вождя всесвіту. А от переповнені пораненими лікарні і військові санітарні машини, яких повно на вулицях міст, забули.


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