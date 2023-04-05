В Минобороны объяснили, почему не раскрывают информацию о потерях ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Во время войны важно удерживать баланс между позитивными и негативными новостями. При этом власть приняла сознательную политику касаемо неразглашения потерь Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "NV" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
ВСУ. Фото из открытых источников
Глава Минобороны отметил, постоянные плохие новости разрушают мораль и внутреннюю стойкость людей, таким образом разрушается и устойчивость обороны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Исходя из этого все украинские медиа пытаются давать положительные новости, как про количество потерь врага.
При этом Резником считает, что власть правильно коммуницирует на темы мотивированности и понимания опасности.
Читайте также на портале "Комментарии" — Резников рассказал, как продвигается вопрос западных самолетов для Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончании войны.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 11:57
Корумповані і на 10 рік війни будуть використовувати наратив про 72 години. Сталін теж вихвалявся, що його спільнику не вдався бліцкриг. Загиблих захисників вони ховають таємно, ніби соромляться, щоб вдавати непереможність Земуняцького вождя всесвіту. А от переповнені пораненими лікарні і військові санітарні машини, яких повно на вулицях міст, забули.