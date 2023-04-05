Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончании войны

Украина не согласится сесть за стол переговоров с Путиным или его представителями. При этом война в Украине может закончиться в этом году. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "NV" сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Украины исключил вероятность подписания мирных договоренностей с Россией. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным.

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"Во-вторых, украинский народ на это не пойдет, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, за освобождение наших территорий, никто не будет договариваться... Третье — парламент Украины отражает мнение народа. Потому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы", — подчеркнул Алексей Резников.

Он заявил, что командование готово к переговорам только на условиях Украины, то есть после вывода российских войск с дальнейшим согласованием по репарациях и контрибуциях.

"Так что ничего не изменится при любых обстоятельствах. Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция мы все совпадаем, зрады не будет", — добавил Резников.

Министр назвал войну в Украине самой большой на планете со времен Второй мировой. Он отметил, что сейчас конфликт перерос в войну ресурсов "западного мира против ресурсов орков".

По его мнению, война не может длиться долго, поскольку мир помнит о преступлениях России в Украине.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы", — констатировал Резников.

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