Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончании войны

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Кравцев Сергей
Украина не согласится сесть за стол переговоров с Путиным или его представителями. При этом война в Украине может закончиться в этом году. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "NV" сделал министр обороны Украины Алексей Резников.
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны Украины исключил вероятность подписания мирных договоренностей с Россией. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным.
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Он заявил, что командование готово к переговорам только на условиях Украины, то есть после вывода российских войск с дальнейшим согласованием по репарациях и контрибуциях.
Министр назвал войну в Украине самой большой на планете со времен Второй мировой. Он отметил, что сейчас конфликт перерос в войну ресурсов "западного мира против ресурсов орков".
По его мнению, война не может длиться долго, поскольку мир помнит о преступлениях России в Украине.
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сегодня, 11:46
Перш, ніж підписувати капітуляцію, Росії треба висунути вимоги зміни Земуністичної влади. Не можна вести переговори з корумпованими брехунами. Також висувати вимоги реформ і припинення розкрадання власної країни. Інакше Росії не уникнути розграбування фінаншистами Гетманцева Яресько Маркарової Гонтаревої. Треба використовувати слабкі місця корумпованих: не бажання змінюватися і ставати на шлях виправлення і доброчесності, брати на себе відповідальність.