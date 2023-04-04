Резников рассказал, как продвигается вопрос западных самолетов для Украины

Украина продолжает идти к цели для получения западных самолетов. Дискуссии с партнерами по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Алексей Резников отметил, что истребители МиГ-29 из Польши и Словакии усилят оборону Украины.

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"МиГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо более безопасным, сохранить жизнь наших граждан, а также уменьшить разрушение от российских нападений", — объяснил Резников.

Он подчеркнул, что стратегическим для Украины остается переход на современные авиационные платформы западного образца. Это поможет обеспечить нашим пилотам преимущества над врагом.

"Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято", — подчеркнул министр.

Отметим, украинские летчики пообщались с журналистами рейтингового издания "The Telegraph", отметив важность получения Украиной западной авиации, ведь пока партнеры медлят с этим решением и продолжают дискуссии война в Украине продолжается и в небе гибнут лучшие украинские пилоты.

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