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Резников рассказал, как продвигается вопрос западных самолетов для Украины

Алексей Резников уверен, что западные самолеты будут в Украине, дискуссия на эту тему с партнерами продолжается без пауз

сегодня, 16:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина продолжает идти к цели для получения западных самолетов. Дискуссии с партнерами по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

Резников рассказал, как продвигается вопрос западных самолетов для Украины

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Алексей Резников отметил, что истребители МиГ-29 из Польши и Словакии усилят оборону Украины.


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"МиГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо более безопасным, сохранить жизнь наших граждан, а также уменьшить разрушение от российских нападений", — объяснил Резников.

Он подчеркнул, что стратегическим для Украины остается переход на современные авиационные платформы западного образца. Это поможет обеспечить нашим пилотам преимущества над врагом.

"Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято", — подчеркнул министр. 

Отметим, украинские летчики пообщались с журналистами рейтингового издания "The Telegraph", отметив важность получения Украиной западной авиации, ведь пока партнеры медлят с этим решением и продолжают дискуссии война в Украине продолжается и в небе гибнут лучшие украинские пилоты.                                       

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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0vfWPCfKhr5CmojC3Qs5hZt7EAzr2Eg2tjGFSYk6ujMh1ZzKwef48uzi4jpkmMEwql
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