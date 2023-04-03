The Telegraph: Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы осваивать самолеты F-16

Как передает портал "Комментарии", украинские летчики пообщались с журналистами рейтингового издания "The Telegraph", отметив важность получения Украиной западной авиации, ведь пока партнеры медлят с этим решением и продолжают дискуссии война в Украине продолжается и в небе гибнут лучшие украинские пилоты.

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

В интервью изданию майор ВСУ Вадим Ворошилов сообщил, что с каждым днем давление россиян увеличивается, врага становится сдерживать очень сложно.

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"Россияне постоянно меняют тактику, поэтому война не является стабильной. Они создают ловушки. Они поднимают в воздух один самолет, обманывая украинского пилота, чтобы он думал, что там только один самолет. Затем появляются еще два или три самолета с двух сторон, которые фактически роем окружают украинский самолет", – отметил майор.

Поскольку украинские пилоты продолжают летать на советских самолетах МиГ-29, по словам Ворошилова, они могут "не более, чем удерживать поле боя", тогда как уничтожить россиян, которые летают на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.

"Сейчас мы можем лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага", — сказал он.

Однако, отмечает The Telegraph, майор Ворошилов и его коллега полковник Владимир Логачев, начальник авиационного управления командования Воздушных сил ВСУ, не соглашаются с такими временными рамками.

"Для обучения нужно менее шести месяцев", – сказал полковник Логачев.

По словам полковника, пока Украина ждет западные самолеты, она теряет самых опытных пилотов.

"Пока мы будем ждать, мы потеряем еще больше пилотов. У нас был список самых опытных пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли во время боевых действий", – сказал Логачев.

По словам полковника Логачева, "чтобы быть эффективными в воздухе, самолеты должны иметь современные радары и ракеты класса "воздух-воздух"".

"Радары на российских самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и они могут видеть гораздо дальше. Кроме того, российские ракеты значительно мощнее, чем наши советские. Иногда мы даже не видим, что россияне запустили ракеты, а это очень опасно для пилотов", – рассказал он.

Полковник пояснил, что Россия имеет возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, тогда как украинские самолеты вынуждены подлетать гораздо ближе к врагу, чтобы стрелять.

В феврале руководство Великобритании заявило, что подготовка украинских пилотов на британских самолетах может длиться три года, пишет издание.

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