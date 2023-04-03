The Telegraph: Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы осваивать самолеты F-16

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", украинские летчики пообщались с журналистами рейтингового издания "The Telegraph", отметив важность получения Украиной западной авиации, ведь пока партнеры медлят с этим решением и продолжают дискуссии война в Украине продолжается и в небе гибнут лучшие украинские пилоты.
Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников
В интервью изданию майор ВСУ Вадим Ворошилов сообщил, что с каждым днем давление россиян увеличивается, врага становится сдерживать очень сложно.
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Поскольку украинские пилоты продолжают летать на советских самолетах МиГ-29, по словам Ворошилова, они могут "не более, чем удерживать поле боя", тогда как уничтожить россиян, которые летают на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.
Однако, отмечает The Telegraph, майор Ворошилов и его коллега полковник Владимир Логачев, начальник авиационного управления командования Воздушных сил ВСУ, не соглашаются с такими временными рамками.
"Для обучения нужно менее шести месяцев", – сказал полковник Логачев.
По словам полковника, пока Украина ждет западные самолеты, она теряет самых опытных пилотов.
По словам полковника Логачева, "чтобы быть эффективными в воздухе, самолеты должны иметь современные радары и ракеты класса "воздух-воздух"".
Полковник пояснил, что Россия имеет возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, тогда как украинские самолеты вынуждены подлетать гораздо ближе к врагу, чтобы стрелять.
В феврале руководство Великобритании заявило, что подготовка украинских пилотов на британских самолетах может длиться три года, пишет издание.
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