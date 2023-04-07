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Разведка Украины отреагировала на слитые в сеть "военные документы" о планах ВСУ

В ГУР ответили, настоящие ли документы попали в сеть

сегодня, 16:27
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Автор:

Slava Kot

В социальные сети попали документы, которые частично раскрывают секретную информацию о планах ВСУ и союзников Украины. Главное управление разведки Украины отреагировало на возможность утечки секретных данных и отрицало их. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Разведка Украины отреагировала на слитые в сеть "военные документы" о планах ВСУ

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов утверждает, что слитная секретная информация, распространяющаяся в соцсетях, является подделкой российских сил.


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"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", – заявил Юсов.

По мнению представителя ГУР, российские спецслужбы осуществили утечку "секретных файлов", чтобы замедлить или остановить помощь западных союзников для Украины. Андрей Юсов отметил, что планы по контрнаступлению находятся в тайне и окончательные решения принимает высшее украинское руководство.

Одной из причин подделки в документах указывались завышенные потери украинских сил, и наоборот, гораздо меньше реальных российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рекордное количество россиян сдается в плен и отдает свою технику. Согласно информации от проекта "Хочу жить", в марте количество обращений побило рекорд и составило 3 тыс., тогда как на первых этапах инициативы было около 1,5 тыс. заявлений.

Также "Комментарии" писали, что военные РФ заметили беспилотник и провели успешную операцию – сбили дрон. Празднования были недолгими. Оказалось, что беспилотник принадлежит спецслужбам ФСБ , требующим компенсации в российской армии.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/
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