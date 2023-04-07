Разведка Украины отреагировала на слитые в сеть "военные документы" о планах ВСУ

В социальные сети попали документы, которые частично раскрывают секретную информацию о планах ВСУ и союзников Украины. Главное управление разведки Украины отреагировало на возможность утечки секретных данных и отрицало их. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов утверждает, что слитная секретная информация, распространяющаяся в соцсетях, является подделкой российских сил.

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"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", – заявил Юсов.

По мнению представителя ГУР, российские спецслужбы осуществили утечку "секретных файлов", чтобы замедлить или остановить помощь западных союзников для Украины. Андрей Юсов отметил, что планы по контрнаступлению находятся в тайне и окончательные решения принимает высшее украинское руководство.

Одной из причин подделки в документах указывались завышенные потери украинских сил, и наоборот, гораздо меньше реальных российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рекордное количество россиян сдается в плен и отдает свою технику. Согласно информации от проекта "Хочу жить", в марте количество обращений побило рекорд и составило 3 тыс., тогда как на первых этапах инициативы было около 1,5 тыс. заявлений.

Также "Комментарии" писали, что военные РФ заметили беспилотник и провели успешную операцию – сбили дрон. Празднования были недолгими. Оказалось, что беспилотник принадлежит спецслужбам ФСБ , требующим компенсации в российской армии.