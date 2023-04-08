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Переговоры РФ и Украины: Москва готовит новую атаку

Москва спешит навязать свои условия перед ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины

сегодня, 07:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское руководство готовится начать новую информационную атаку, чтобы усилить давление на Запад и вынудить Украину к переговорам о мире на тех условиях, которые выгодны Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Переговоры РФ и Украины: Москва готовит новую атаку

Кремль. Фото: из открытых источников

В частности, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своей официальной поездки в Турцию заявил, что Россия не отказывается от диалога о мире, если он будет учитывать "законные" интересы Кремля.


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Также глава МИД РФ дал понять Западу, что долгое время там с пренебрежением относились к России, вновь вспоминая о важности "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

В ISW считают, что такую риторику Кремль озвучил не просто так. Вероятнее всего, Москва намерена усилить информационное давление, чтобы вновь попробовать навязать Украине свои условия мира в преддверии ожидаемого контрнаступления со стороны ВСУ.

"Опасения по поводу потери новых оккупированных территорий в Украине во время ожидаемого предстоящего украинского контрнаступления могут побудить Кремль активизировать текущую информационную операцию, направленную на то, чтобы заставить Запад предложить Украине пойти на уступки и принудить к переговорам на более выгодных для России условиях", — заявили эксперты ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — в соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке наступления Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорят заявления Турции о войне в Украине – как Анкара может помочь приблизить мир. Эксперты озвучили свое виденье в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-7-2023
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