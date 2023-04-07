Когда украинские военные пойдут в наступление, у них будут все необходимые средства, чтобы покрыть всю территорию Крыма, - эксперт

Более того, все то, чего просил Залужный для того, чтобы украинская армия достигла значительных успехов на фронте, главнокомандующий ВСУ уже получил. По прогнозам публициста, будет несколько поочередных шагов.

Для наступления в ВСУ будет все необходимое оборудование, которое сможет перекрыть территорию Крыма

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сначала взятие Мелитополя, отрезание выхода на побережье. Далее создание котла для оккупантов в Крыму и удары по российской армии из дальнобойной артиллерии", — отмечает Пионтковский.

Ведь дальность HIMARS – с 80 до 160 км увеличила именно для этого, добавляет эксперт.

"Бен Годжес показывал на своих картах, что они покрывают почти всю территорию Крыма, но должны покрывать всю. Для этого будут либо ATACMS, либо крылатые ракеты", – резюмирует Пионтковский.

В Украину вскоре прибудут Миг-29 с новыми подвесками для крылатых ракет. А свыше сотни украинских пилотов проходят обучение на Западе и уже в скором времени испытают усвоенные умения на фронте.

"Когда украинская армия пойдет в наступление, у нее будут средства покрыть любую точку Крымского полуострова. Иначе не было бы этого плана, – говорит эксперт.

Но кроме комплексной подготовки нужно дождаться благоприятных погодных условий. И только тогда удастся начать наступление, заключает Пионтковский. По предварительным прогнозам, это произойдет в начале мая.

Как писали "Комментарии", для противодействия украинскому контрнаступлению Россия привлекла наркоманов. Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронте.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что не только ВСУ готовятся к контрнаступлению: зачем Кремль формирует спецподразделения "Шторм Z". Их планируют привлечь на передовой, вероятно, вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк.





