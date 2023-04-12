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Украина отложила контрнаступление, – The Washington Post

Операция ВСУ была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина была вынуждена отложить анонсированное ранее весеннее контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и непогоды. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Washington Post".

Украина отложила контрнаступление, – The Washington Post

ВСУ. Фото из открытых источников

Издание пишет, что ставка слишком высока, Украина намерена вернуть себе территории, поэтому идти на риску ВСУ не стали, не имея в своем распоряжении всех составляющих.


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"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. <…> Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", — говорится в материале.

По информации "Washington Post", командир одного из подразделений ВСУ, дислоцированных в районе Бахмута, отметил, что украинцы наблюдали "недавно мобилизованных" российских военных, которые, по его словам, "очень хорошо укрепляют свои позиции". Командир с позывным Метис заявил, что несмотря на успех некоторых вылазок, его подразделение не готово к полномасштабному наступлению.

Также, как отмечает издание, начать контрнаступление не дают возможности "слитые" секретные документы Пентагона, в которых рассказывается о состоянии украинской армии и планах контрнаступления.

Читайте также на портале "Комментарии" - утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками из Европы, Азии, Ближнего Востока и Киева, сообщает "Politico", со ссылкой на четыре источника. Так, Украина даже изменила некоторые свои военные планы. В самом Пентагоне признали, что была опубликована чрезвычайно тайная, засекреченная информация, которая представляет очень серьезный риск для национальной безопасности США. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли она может повлиять на наше планирующееся наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/12/ukraine-frontline-vulnerabilities-counteroffensive/
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