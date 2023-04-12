Украина отложила контрнаступление, – The Washington Post

Украина была вынуждена отложить анонсированное ранее весеннее контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и непогоды. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Washington Post".

ВСУ. Фото из открытых источников

Издание пишет, что ставка слишком высока, Украина намерена вернуть себе территории, поэтому идти на риску ВСУ не стали, не имея в своем распоряжении всех составляющих.

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"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. <…> Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", — говорится в материале.

По информации "Washington Post", командир одного из подразделений ВСУ, дислоцированных в районе Бахмута, отметил, что украинцы наблюдали "недавно мобилизованных" российских военных, которые, по его словам, "очень хорошо укрепляют свои позиции". Командир с позывным Метис заявил, что несмотря на успех некоторых вылазок, его подразделение не готово к полномасштабному наступлению.

Также, как отмечает издание, начать контрнаступление не дают возможности "слитые" секретные документы Пентагона, в которых рассказывается о состоянии украинской армии и планах контрнаступления.

Читайте также на портале "Комментарии" - утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками из Европы, Азии, Ближнего Востока и Киева, сообщает "Politico", со ссылкой на четыре источника. Так, Украина даже изменила некоторые свои военные планы. В самом Пентагоне признали, что была опубликована чрезвычайно тайная, засекреченная информация, которая представляет очень серьезный риск для национальной безопасности США. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли она может повлиять на наше планирующееся наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.