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Утечка документов США: о чем говорит происходящее – что теперь будет с контрнаступлением ВСУ

Исходя из того, что оказалось в открытом доступе, точно не приходится говорить, что "слив" как-то повлияет на готовящееся украинское контрнаступление

сегодня, 13:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками из Европы, Азии, Ближнего Востока и Киева, сообщает "Politico", со ссылкой на четыре источникаТак, Украина даже изменила некоторые свои военные планыВ самом Пентагоне признали, что была опубликована чрезвычайно тайная, засекреченная информация, которая представляет очень серьезный риск для национальной безопасности СШАО чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли она может повлиять на наше планирующееся наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Утечка документов США: о чем говорит происходящее – что теперь будет с контрнаступлением ВСУ

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Нет причин беспокоиться, что этот "слив" как-то повлияет на взаимоотношения Украины и США

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что ничего критического не произошло.


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"Никакой действительно важной информации опубликовано не было. Да, обнародованы определенные статистические данные касательно того, что у нас якобы есть — и чего у нас якобы нет, в чём мы особо нуждаемся. Но точно не приходится говорить, что это как-то повлияет на готовящееся украинское контрнаступление, – уверяет эксперт. – Вся вызвавшая сейчас столько шума информация и так плюс-минус имелась в разных источниках. И россияне приблизительно представляли, чем мы располагаем, какие у нас сильные и слабые стороны. Конкретных же планов нашего наступления (сроки, силы и средства, направление ударов – основные, дополнительные, вспомогательные, отвлекающие) у россиян точно нет. И не будет".

Как нет причин беспокоиться, что этот "слив" как-то повлияет на взаимоотношения Украины и США, подчеркивает Иван Ступак.

"Мы продолжим получать от Штатов массированную помощь — вплоть до нашей победы, как не раз уже озвучивали официальные представители Белого дома. Да, нас, похоже, прослушивали. Да, это неприятно. Но, послушайте, США дают нам огромное количество военно-технической помощи, финансовой — и переживают о том, как это всё используется. И пытаются, в том числе, таким не самым корректным способом, контролировать эффективное использование всего, что они нам дают, – поясняет эксперт. – Что касается дальнейших взаимоотношений США с другими странами, так или иначе фигурирующими в "сливах", то там будут неприятные моменты. И придется Госдепу изрядно попотеть, чтобы нормализовать отношения с рядом государств".

Нужно иметь разные планы, на случай разного развития ситуации

Основатель в Киевской школе госуправления им. С.Нижнего, экс-советник министра МВД Ростислав Смирнов поделился таким мнением:

"Мы точно не согласовываем всех своих планов с какой-либо страной. У нас есть суверенитет, что мы уже не раз доказали. К тому же, подробности о контрнаступлении, как заявлялось ранее, знает не более пяти человек. Конечно, мы обговариваем планы с нашими международными партнерами, благодарны им за всю помощь, включая разведданные, наши спецслужбы находятся в тесном сотрудничестве. Ведется постоянная координация, коммуникация. Мы поясняем, почему нам нужно именно столько вооружения и техники, именно столько боеприпасов. Куда это всё направляется, как используется. Но точно нет такой карты, где четко было бы обозначено, как мы будем атаковать противника, когда, где и какими силами".

Никакие разведки других стран, уверен эксперт, не знали о готовящейся Харьковской операции, блестяще проведенной ВСУ в прошлом году.

"Что касается собственно утечки, то, соответствующе органы в США разберутся с этим. Потому что это, действительно, вопрос национальной безопасности. И мы прекрасно понимаем, кто может за этой утечкой стоять. Но ключевое, – акцентирует Ростислав Смирнов, – что на планы украинского наступления это не повлияет".

Однако, отмечает он, планы могут меняться, переносится. Потому что война — это множество переменных. И каждый день может случиться что-то неожиданное.

"А потому нужно иметь разные планы, на случай разного развития ситуации. Как говорил Сунь-цзы (китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до н. э., автор знаменитого трактата о военной стратегии "Искусство войны"), если у тебя нет плана – ты проиграл войну, а чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны. Уверен, у нашего высшего военного командования точно есть правильный план касательно наступательных действий. И в нужное время в нужном месте его начнут эффективно реализовывать".

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Источник: https://comments.ua/
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