Утечка документов США: о чем говорит происходящее – что теперь будет с контрнаступлением ВСУ

Утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками из Европы, Азии, Ближнего Востока и Киева, сообщает "Politico", со ссылкой на четыре источника. Так, Украина даже изменила некоторые свои военные планы. В самом Пентагоне признали, что была опубликована чрезвычайно тайная, засекреченная информация, которая представляет очень серьезный риск для национальной безопасности США. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли она может повлиять на наше планирующееся наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Нет причин беспокоиться, что этот "слив" как-то повлияет на взаимоотношения Украины и США

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что ничего критического не произошло.

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"Никакой действительно важной информации опубликовано не было. Да, обнародованы определенные статистические данные касательно того, что у нас якобы есть — и чего у нас якобы нет, в чём мы особо нуждаемся. Но точно не приходится говорить, что это как-то повлияет на готовящееся украинское контрнаступление, – уверяет эксперт. – Вся вызвавшая сейчас столько шума информация и так плюс-минус имелась в разных источниках. И россияне приблизительно представляли, чем мы располагаем, какие у нас сильные и слабые стороны. Конкретных же планов нашего наступления (сроки, силы и средства, направление ударов – основные, дополнительные, вспомогательные, отвлекающие) у россиян точно нет. И не будет".

Как нет причин беспокоиться, что этот "слив" как-то повлияет на взаимоотношения Украины и США, подчеркивает Иван Ступак.

"Мы продолжим получать от Штатов массированную помощь — вплоть до нашей победы, как не раз уже озвучивали официальные представители Белого дома. Да, нас, похоже, прослушивали. Да, это неприятно. Но, послушайте, США дают нам огромное количество военно-технической помощи, финансовой — и переживают о том, как это всё используется. И пытаются, в том числе, таким не самым корректным способом, контролировать эффективное использование всего, что они нам дают, – поясняет эксперт. – Что касается дальнейших взаимоотношений США с другими странами, так или иначе фигурирующими в "сливах", то там будут неприятные моменты. И придется Госдепу изрядно попотеть, чтобы нормализовать отношения с рядом государств".

Нужно иметь разные планы, на случай разного развития ситуации

Основатель в Киевской школе госуправления им. С.Нижнего, экс-советник министра МВД Ростислав Смирнов поделился таким мнением:

"Мы точно не согласовываем всех своих планов с какой-либо страной. У нас есть суверенитет, что мы уже не раз доказали. К тому же, подробности о контрнаступлении, как заявлялось ранее, знает не более пяти человек. Конечно, мы обговариваем планы с нашими международными партнерами, благодарны им за всю помощь, включая разведданные, наши спецслужбы находятся в тесном сотрудничестве. Ведется постоянная координация, коммуникация. Мы поясняем, почему нам нужно именно столько вооружения и техники, именно столько боеприпасов. Куда это всё направляется, как используется. Но точно нет такой карты, где четко было бы обозначено, как мы будем атаковать противника, когда, где и какими силами".

Никакие разведки других стран, уверен эксперт, не знали о готовящейся Харьковской операции, блестяще проведенной ВСУ в прошлом году.

"Что касается собственно утечки, то, соответствующе органы в США разберутся с этим. Потому что это, действительно, вопрос национальной безопасности. И мы прекрасно понимаем, кто может за этой утечкой стоять. Но ключевое, – акцентирует Ростислав Смирнов, – что на планы украинского наступления это не повлияет".

Однако, отмечает он, планы могут меняться, переносится. Потому что война — это множество переменных. И каждый день может случиться что-то неожиданное.

"А потому нужно иметь разные планы, на случай разного развития ситуации. Как говорил Сунь-цзы (китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до н. э., автор знаменитого трактата о военной стратегии "Искусство войны"), если у тебя нет плана – ты проиграл войну, а чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны. Уверен, у нашего высшего военного командования точно есть правильный план касательно наступательных действий. И в нужное время в нужном месте его начнут эффективно реализовывать".

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