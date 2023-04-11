Американцы теперь должны украинцам: скандал со слитыми документами США набирает обороты

Чиновники США пытаются успокоить разочарованных и смущенных союзников из Европы, Ближнего Востока и Киева после утечки секретной информации о войне в Украине и других глобальных проблемах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico", со ссылкой на четыре источника.

Украина - США. Фото: из открытых источников

После того, как на прошлой неделе стало известно об утечке, чиновники Госдепа, Пентагона и американской разведки связались со своими иностранными коллегами, чтобы успокоить их. Один из источников издания рассказал, что члены "Пяти глаз" – разведывательного союза США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии – обратились в Вашингтон с просьбой о брифингах. Запросы были направлены отдельно в Офис директора Национальной разведки, ЦРУ и ФБР. Пока ответа они не получили.

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Тем временем официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве, пишет издание, спрашивали Вашингтон о том, как информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку и что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей и принимает ли администрация Байдена меры, чтобы в будущем не было утечек разведывательных данных.

По состоянию на утро 10 апреля американские официальные лица сообщили союзникам, что администрация президента США проводит расследование и что они все еще пытаются понять полный объем утечки, сообщили Politico европейские чиновники.

Украина уже давно обеспокоена тем, что информация, которой она делится с США, попадает в открытый доступ, пишет издание.

"Этот случай показал, что украинцы были абсолютно правы в этом отношении. Американцы теперь должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать убытки", – сказал один из европейских чиновников.

"Эта история привела к кризису в отношениях США с их союзниками, поднимая вопрос о том, как Вашингтон будет исправлять то, что официальные лица во всем мире считают одним из крупнейших публичных провалов американской разведки с тех пор, как WikiLeaks опубликовал миллионы чувствительных документов с 2006 по 2021 год", – отмечает Politico.

Отметим, Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США о подготовке наступления Украины. Кроме того, в сеть "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Уже появилась реакция на это со стороны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также анализ российской реакции от американских аналитиков. О чем говорят эти "сливы", общая шумиха вокруг них, а также реакция сторон? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



