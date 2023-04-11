В Минобороны намекнули – вскоре могут повторить затопление "Москвы"

Российским захватчикам Россия до сих пор неизвестны все детали потопления флагмана Черноморского флота Российской Федерации "Москвы", которое произошло в апреле 2022-го года. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время совместного брифинга с исполняющим обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлсом Лунда Поульсеном.

Крейсер Москва. Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны отметил, что хотел бы поделиться подробностями этой успешной операции, однако пока еще не пришло время их раскрыть.

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"Некоторые есть нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной сюрприз на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", — заявил Алексей Резников.

Стоит отметить, что потеря ракетного крейсера "Москвы" действительно стало большой трагедией для россиян, ведь он входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. По иронии судьбы крейсер был построен в 1976 году на судостроительном заводе в Николаеве. Известно, что этот крейсер россияне использовали в военных операциях – во время вторжения в Грузию, для оккупации Крыма и войне в Сирии.

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