Почему Россия истерит в предвкушении контрнаступления ВСУ – к чему это может привести

Бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг, говоря о предстоящем украинском контрнаступлении, подчеркнул, что легким оно точно не будет. Тем временем появились спутниковые снимки "суперокопа" (общая протяженность более 70 км), выкопанного российскими захватчиками на временно оккупированной части Запорожской области. А российские пропагандисты вовсю воют в эфирах по поводу того же будущего контрнаступления ВСУ и помощи, которую мы получаем от Запада. О чем говорит шквал такой информации? Издание "Комментарии" по этому вопросу обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото из открытых источников

Для нас единственный вариант переговоров с РФ – освобождать от своих войск всю территорию Украины

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний согласен с тем, что роспропаганда находится в состоянии истерии на фоне ожидания украинского контрнаступления.

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"Она и раньше не подбирала слова, а теперь, когда ставки повышены, заявления приобретают бессодержательный и неадекватный характер. Столько раз заявлять об уничтожении всех и вся – говорит о многом. Но это и не удивительно, потому что Россия сейчас в сложном состоянии, а пропагандисты – на растяжке. Они к этому не привыкли. Еще зимой, когда ожидалось наступление русских, пропагандисты обсуждали, как будут побеждать. Теперь страх подтверждает все диагнозы, да и весна является периодом обострения их психических заболеваний", – отмечает эксперт.

Фельдмаршал Скабеева уже "бомбит" Украину как месть за Энгельс (где прилетело по российским самолетам). Но угрозы очередных ракетных обстрелов мирного населения и инфраструктуры уже не производят впечатление не только на украинцев, но и на самих россиян, подчеркивает Юрий Подорожний.

"Несмотря на всю "вату" в головах, они понимают – если бы все заявления Скабеевой реализовались, то Украины давно бы не существовало. Но Украина есть, а роспропаганда в мокрых от страха штанах обсуждает именно наше контрнаступление, – объясняет эксперт. — Не истеричен и генералиссимус Соловьев, которого Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал по обвинению "в публичных призывах к изменению государственной границы Украины", а также, планируется объявить его в международный розыск. В эфирах своих программ он перенес театр боевых действий в Польшу. Очевидно, что это реакция на визит президента Зеленского в Варшаву и сообщений о поставках нам оружия, в том числе 200 бронетранспортеров "Rosomak". Почему у него это вызывает удивление – непонятно, потому что наше сотрудничество с Польшей началось далеко не сегодня. Но ответ ясен. Им не о чем говорить".

Однако, продолжает Юрий Подорожний, Россия сегодня способна атаковать только в представлении пропагандонов. В действительности росармия готовится к обороне.

"Согласно анализу спутниковых снимков, строительство 70-километровой линии обороны оккупанты начали еще в сентябре 2022 года. Кроме того, в информполе разгоняется тезис об огромных потерях с обеих сторон во время украинского контрнаступления. Таким образом, видим попытки давить на украинские власти и общество, склоняя Украину к немедленным переговорам, – считает эксперт. – Мы должны понимать, что любой формат мирных переговоров выгоден только врагу. Он еще год назад в Турции, после первых поражений пытался затянуть нашу страну в процесс длительных и бессодержательных переговоров, которые будут замораживать состояние, которое есть сегодня. Для нас единственный вариант переговоров – РФ освобождать от своих войск всю территорию Украины. В противном случае мы будем иметь в ближайшем будущем еще более жестокую войну. Нельзя найти мир со страной, которая мира не желает! А потому любые разговоры о возможных мирных соглашениях – это ловушка, в которой мы уже находились".

Провокации россии не подействуют – Украина все равно будет освобождать свои территории

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает следующим образом:

"Украина будет освобождать свои территории, какие бы провокации не устраивала россия. Конечно, страна-агрессор может принять решение – и освободить все оккупированные территории, включая Донбасс и Крым, признать капитуляцию и репарации. А также согласиться с условиями мирного соглашения, которые предложит Украина после вывода вражеских войск с нашей территории. Но пока такого желания от них не заметно".

Потому наступление будет, украинские военные к нему тщательно готовятся, констатирует Татьяна Лупова.

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