Как идет подготовка к контрнаступлению ВСУ – почему столько шума, прогнозов, «сливов»

По мнению представителей Института изучения войны (ISW), Россия готовит новую информационную атаку с целью давления на Запад и принуждения Украины к переговорам на условиях Кремля. Тем временем, российский публицист, живущий за рубежом, Андрей Пионтковский, считает, что, когда украинские военные пойдут в наступление, у них будет вооружение, позволяющее покрыть всю территорию Крыма. О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего наступления ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Идет информационный формат войны – кто больше покажет своих ресурсов

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж акцентирует, что шум вокруг грядущих наступлений создали разные стороны. Именно сейчас, поясняет он, важно проверить уровень стратегического позиционирования, наличие готовности сил и средств для проведения наступательных операций. И со стороны России (в данный момент лишь тактических, локальных), и со стороны Украины (масштабных, стратегических, в первую очередь, по освобождению востока и юга, включая Крым).

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"Тема стала очень конъюнктурной с учетом позиций разных политиков. Все хотели показать, какая стратегическая роль США, Великобритании, ЕС, Украины в отношении готовности и способности решить задачу по усмирению агрессора, выбивания его с наших территорий. Создался формат информационного давления – наряду с различными демонстрационными моментами. Как правило, информацию о том, сколько и чего передается из вооружений и боеприпасов, не обнародуют. По крайней мере, не так часто, как это происходит в случае с поставками в Украину. В нашем же случае, идут постоянные сведения по предоставлении ВСУ дальнобойных ракет, артиллерии, бронетанковых частей, САУ, систем ПВО, около двух миллионов боеприпасов и так далее. Показывается широчайшая палитра того, что может обрушиться на оккупационную российскую армию. И в рамках формата "Рамштайн", и лидерами отдельных стран, как недавно это сделала Польша. Показывается, что накапливаются мощные силы и средства", – отмечает генерал.

По его словам, в ответ Путин рассказывает о неких военных возможностях РФ, о том, сколько танков, бронетранспортеров, боеприпасов произведет страна-агрессор.

В этом же ключе – разгон российскими пропагандистами, чиновниками, политиками темы якобы террористичности Украины. Идут постоянные обвинения нашей страны в совершенных или планируемых терактах. На территории Запорожской АЭС, Молдовы, Беларуси, Грузии, самой России. Традиционно для Кремля пытаются перевернуть всё с ног на голову", – подчеркивает эксперт. "Идет информационный формат войны – кто больше покажет своих ресурсов (или расскажет о них). Не исключено, что в этом ракурсе следует рассматривать и информацию об "утечке" неких данных из Пентагона, связанных с нашей войной

В реалиях, считает он, всё может оказаться совсем не так, как подается, как нагнетается.

"Наши операции будут выверены, неожиданны. В тех местах, которые определят Генштаб в консультациях с узким кругом партнеров, просчитывая все последствия, в том числе далекоидущие. Чтобы иметь перспективу не просто отстоять какие-то рубежи или продвинуться на пару километров, а развивать масштабное наступление, обеспечивать тылы, фланги. Добиваться максимального эффекта", – отмечает Николай Маломуж.

Ну, а информационная война, продолжает он, проводится еще и с целью дезориентировать противника, найти новые рычаги давления. Россия, к примеру, запугивает намерением разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Тем самым, не оставляя попыток усадить Украину, наших западных партнеров, за стол переговоров на своих условиях.

Но он аккуратно ушел в сторону, продолжая заявлять о необходимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности, уважения принципов международного права. То же самое касается турецкого президента Эрдогана (Турция, несмотря на постоянные призывы к переговорам, всегда подчеркивала важность уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым). В аналогичном ключе, понятно, выступают европейцы", – рассказывает генерал. "Были попытки Кремля привлечь открыто на свою сторону китайского лидера Си Цзиньпиня

Однако Россия снова и снова пытается найти страны, которые поддержать хотя бы позицию "заморозить" войну, а там – видно будет...

"При этом мы отлично понимаем, что такую передышку в условные три-четыре месяца Кремль использует для подготовки новых резервов (живой силы, техники, боеприпасов) с целью начала новых глобальных наступательных операций (уже с учетом опыта, приобретенного после 24 февраля 2022-го). Интересно, что ряд отставных российских генералов откровенно говорят – стратегической ошибкой Кремля стало вообще открытое нападение на Украину. И уж тем более – то, что агрессивная политика продолжается, что вполне может привести к разгрому армии РФ и проигрышу в целом. Информация о грядущем украинском наступлении с помощью новейших западных вооружений давит на российское общество, армию, элиту. При этом мобилизирует наших союзников, которые ранее занимали более нейтральную позицию. Те же болгары, греки, наконец, готовы поставлять нам вооружение, боеприпасы, – акцентирует Николай Маломуж. – Думаю, скоро переориентируется и венгерский премьер Орбан, потому что поймет – рандеву с Путиным уже не будет, что старые связи с россиянами уже работают не на Венгрию, а против нее. Соответственно, венгерским властям следует четко дать понять – российский агрессор должен отвечать за все свои преступления в Украине и в целом в мире".

Часть информации, которая озвучивается, может быть правдивой, а часть – заведомо провокационной с целью вводить противника в заблуждение

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

И разного рода заявления, в том числе официальных лиц, " сливы , некие "инсайды" со ссылкой на неназванные источники, являются проявлением информационного, психологического инструментария. Цель – увидеть реакцию разных сторон, их комментарии (возможно, кто-то поддастся на провокацию), чтобы, в зависимости от этого, корректировать свои действий". "Мы видим информационную стадию накануне возможным активных военных действий на конкретных направлениях.

По мнению аналитика, часть информации, которая озвучивается, может быть правдивой, а часть – заведомо провокационной с целью вводить противника в заблуждение, заставить его ошибаться.

Так Кремль демонстрирует, что готов переступать любые "красные линии", шантажировать и Запад, а не только вести войну против Украины", – поясняет Олеся Яхно. "Возможно, после контрнаступления ВСУ, мы увидим условные новые линии разграничения. И поскольку на Западе пока нет четкого согласия, единой позиции относительно того, насколько масштабным должно быть это наступление (а, исходя из этого, и военная помощь), разного рода информационные вбросы со стороны РФ не прекратятся. Имея целью напугать Запад. Демонстрируя, что война будет "в долгую". Именно так стоит расценивать путинское заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси

При этом она уверена, что все (и Украина, и Россия, и Запад) прекрасно понимают – в ближайшее время (конец весны – лето) не избежать активных военных действий. И именно от результатов того, что произойдет на поле боя, будет зависеть статус-кво, на котором война на какое-то время может остановиться.

"Понятно, что никаких мирных соглашений в обозримом будущем подписано не будет. Ведь Украина ставит целью восстановить территориальную целостность в международно признанных границах (то есть, включая Крым), а Россия, по крайней мере, при путинском режиме, на такое не готова, – подчеркивает эксперт. – Резюмируя: и заявления Пионтковского касательно грядущего украинского наступления, и многочисленные публикации на эту тему как внутри Украины, так и за ее пределами, всё это – информационно-психологическая предстадия, предшествующая активизации боевых действий. Размах которых в значительной степени зависит от решений Запада касательно масштабов военной помощи нашей стране".

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