Украина изменила военные планы: в CNN назвали причину

Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы. При этом подробностей относительно этих планов не раскрывается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN", со ссылкой на источники.

ВСУ. Фото из открытых источников

Отмечается, что некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы американской прослушки ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

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Другие раскрывают степень проникновения США в Министерство обороны России и российскую ЧВК "Вагнер", в основном через перехваченные коммуникации и человеческие источники, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

Также часть документов раскрывает ключевые слабые места в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские войска готовятся к контрнаступлению против россиян — и именно тогда, когда США и Украина начали развивать более доверительные отношения в сфере обмена разведывательной информацией.

По информации CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за этой утечки, сообщил источник, близкий к Офисе президента.

Пентагон приложил "межведомственные усилия" для оценки последствий утечки, заявила в воскресенье заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, как представляется, содержат чувствительные и засекреченные материалы, — говорится в заявлении Сингха. — Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих фотографий на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров".

Читайте также на портале "Комментарии" - Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США о подготовке наступления Украины. Кроме того, в сеть "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Уже появилась реакция на это со стороны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также анализ российской реакции от американских аналитиков. О чем говорят эти "сливы", общая шумиха вокруг них, а также реакция сторон? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



