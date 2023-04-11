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Данилов рассказал, когда будет принято решение о контрнаступлении ВСУ

Алексей Данилов выразил уверенность, что слив "секретных документов" никак не отразится на планах контрнаступления

сегодня, 14:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято в последний момент. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Tagesschau".

Данилов рассказал, когда будет принято решение о контрнаступлении ВСУ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — отметил секретарь СНБО.
Он уточнил, что решение о начале операции будет принимать лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.


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Также Данилов прокомментировал утечку "секретных документов" Пентагона. "Спецслужбы должны быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах", — высказал мнение он.

Алексей Данилов добавил, что данная утечка не повлияет на планы, связанные с контрнаступлением. При этом Данилов выразил сомнение, что обнародованные документы были подлинными. 

"В любом случае могу сказать, что в Украине количество людей, знающих о наших планах, крайне ограничено", — сказал он.

По словам Данилова, украинская сторона в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками: США, Великобританией, Германией и Польшей, однако данные относительно тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и на каком направлении – эти сведения абсолютно секретны.

"Что касается другой части информации — если она действительно была засекречена — агентства в США и ​​​​Великобритании будут точно знать, откуда она взялась. И почему она всплыла прямо сейчас", — уточнил секретарь СНБО.

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Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-geheimdokumente-danilow-101.html
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