Данилов рассказал, когда будет принято решение о контрнаступлении ВСУ

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Кравцев Сергей
Решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято в последний момент. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Tagesschau".
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
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Также Данилов прокомментировал утечку "секретных документов" Пентагона. "Спецслужбы должны быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах", — высказал мнение он.
Алексей Данилов добавил, что данная утечка не повлияет на планы, связанные с контрнаступлением. При этом Данилов выразил сомнение, что обнародованные документы были подлинными.
По словам Данилова, украинская сторона в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками: США, Великобританией, Германией и Польшей, однако данные относительно тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и на каком направлении – эти сведения абсолютно секретны.
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Также издание "Комментарии" сообщало - утечка документов США: о чем говорит происходящее – что теперь будет с контрнаступлением ВСУ.
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